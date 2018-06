YouTube Music y YouTube Premium llegan a España

YouTube ha anunciado hoy la llegada a España de los servicios YouTube Music y YouTube Premium

¡YouTube Music y YouTube Premium llegan a 17 países, entre ellos México y España! 😎🎧 Haz clic y conoce más → https://t.co/zycZDstdSM pic.twitter.com/k6oX2pZc33 YouTube en español (@YouTubeEspanol) 18 de junio de 2018

YouTube Music es un servicio de música streaming con el que los usuarios podrán disfrutar no solo de vídeos musicales, sino también de álbumes oficiales, singles, remixes, actuaciones en directo, versiones y música exclusiva, además de recomendaciones personalizadas y listas de descubrimientos.

Por otro lado, los usuarios de YouTube Premium, antes conocido como YouTube Red, podrán disfrutar de los beneficios de YouTube Music Premium, descargas de todo el contenido de YouTube y acceso a toda la lista de programas y películas de YouTube Originals, incluidas series de éxito como Cobra Kai o Impulse.

6 razones por las que creemos te gustará YouTube Music

1. Está todo aquí. No sólo vídeos de música pero también álbumes oficiales, singles, remixes, conciertos en directo, covers y música que sólo puedes encontrar en YouTube. Los usuarios de Music Premium pueden escuchar música sin interrupciones porque no tiene anuncios, descargarse lo que están escuchando offline, además de poder estar haciendo otra cosa o abriendo otra aplicación ya que YouTube Music app seguirá sonando.

2. Recomendaciones hechas para ti. Una pantalla de inicio que se adapta de forma dinámica para proveerte de recomendaciones basadas en lo que has escuchado antes, en función de dónde te encuentres o lo que estás haciendo, ya sea en el gimnasio o volviendo a casa.

3. Miles de listas de reproducción de cualquier tipo de género, estado de ánimo o actividad. Prueba 'Blogged 50' para descubrir música o 'Massive Pop Remixes' para no dejar de bailar. O, si quieres, puedes echarle un vistazo a Go Slower, Pop Diva Sing-Alongs, and Good Friends, Cheap Whiskey. También puedes ponerte listas contextualizadas en función de dónde estés o la actividad que estás realizando, pincha, por ejemplo, en la pestaña Casa. Puedes guardarlas todas y encontrarlasluego en Librería.

4. Utiliza la Búsqueda inteligente para encontrar aquella canción que no te acuerdas cómo se llama. Prueba buscando "la canción del anuncio de Mediterraneamente" o "una canción que dice Volando Voy". También puedes buscar por letras de canción (incluso si están mal) o si estás con un estado de ánimo concreto: música para un día lluvioso . Puedes, además, filtrar fácilmente por canciones, álbumes, artistas, listas de reproducción etc.

5. Los vídeos que marcan tendencia. Te mantendremos al tanto de los vídeos musicales que lo están petando. Hoy en España figuran por ejemplo: Roi Méndez o La casa azul.

6. ¿Sin Internet? No hay problema. Los usuarios de pago podrán activar la función "Descargar una mezcla automática" y se descargarán hasta un máximo de 100 canciones en tu dispositivo, en caso de que se te haya olvidado crear una lista para escuchar offline cuando no estés con conexión a Internet. Todos los usuarios de pago pueden descargarse canciones, vídeos, álbumes o listas de reproducción. Si pinchas en Biblioteca podrás echar un vistazo a lo que has estado escuchando y a lo que te has ido descargando.