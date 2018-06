Otro año más el calendario escolar llega a su fin y con él surge la eterna duda: ¿Debo recompensar a mi hijo por haber sacado buenas notas?

Después de un duro año de trabajo en clase son muchos los padres que se enfrentan a esta situación y sin mucha seguridad regalan a los más pequeños videojuegos, juguetes o videoconsolas bajo el pretexto de que todo esfuerzo merece una recompensa.

"Algunos padres piensan que de la misma forma que ellos reciben una compensación económica por realizar su trabajo, es justo que los niños reciban una recompensa por haber sacado buenas notas", señala Ana Herrero, psicóloga y coordinadora del departamento de Orientación del grupo Brains International Schools.

"Sin embargo, es un error realizar regalos a los más pequeños por haber sacado buenas notas. Los niños van a comprender progresivamente que el proceso de aprender forma parte de sus responsabilidades. Nuestro papel es reconocerlo y valorarlo, porque sabemos que es bueno para ellos. Debemos recordar que como padres cualquier acto que realicemos trasmite valores a los más pequeños", matiza la psicóloga.

5 motivos por los que hacer regalos 'de buenas notas' podría perjudicar a los niños

- Desincentiva la orientación a la excelencia: los niños deben comprender que es bueno para ellos cumplir con su trabajo, que además les ayuda a ser más responsables, a superar dificultades, a descubrir y desarrollar sus potencialidades y entender el mundo que les rodea. Pero además, es bueno que lo hagan de la mejor manera posible. De esta forma, pueden aprender a sentirse satisfechos por la realización de un trabajo bien hecho y no por el premio que viene después.

- Fomenta una visión materialista del mundo: la mayoría de los niños tiene más juguetes y juegos de los que utilizan. Las recompensas materiales e incluso en forma de dinero sólo provocarán que el niño se sienta reconocido y satisfecho cuando reciba algo a cambio

- Podría generar frustración: muchos padres prometen a sus hijos suculentos premios si sacan buenas notas. No obstante, en este caso se corre un doble riesgo. Si el niño no consigue cumplir los objetivos marcados por sus padres, por ejemplo aprobar todas las asignaturas, el niño se frustrará por no haber aprobado la asignatura y por no haber obtenido la recompensa. Si los resultados no son los esperados es el momento de evaluar las causas. Implicar a los niños en la comprensión de esas causas y en la búsqueda de soluciones es también ayudarles a ser responsables y a valorar su trabajo

- Se desvirtúa el proceso de aprendizaje: la mayor recompensa de asistir a clase es el aprendizaje y tener cada día un poco más de conocimiento. Así debe trasmitirse a los más pequeños. Obtener regalos por haber sacado buenas notas podría confundir a los niños, ya que pueden llegar a pensar que el objetivo del colegio es conseguir regalos

- Pone en peligro la trasmisión del valor de la responsabilidad: estudiar es el 'trabajo' de los más pequeños y estos nunca conseguirán ser responsables si no aprenden a que es bueno que cumplan con las tareas que les corresponden

"Hacer regalos a los niños pequeños por sacar buenas notas no es una buena idea. Sin embargo sí es necesario que los padres les reconozcan el trabajo bien hecho y el esfuerzo realizado (aunque los resultados no sean los deseados). Para ello pueden alabarle, mostrar su afecto, hacer alguna actividad con ellos como ir al cine o dejarles algunas horas de juego más en la videoconsola", señala Herrero.