VIDEOJUEGOS | Análisis The Elders Scroll Online: Summerset

Hace ya 4 años que se lanzó The Elder Scroll Online (TESO a partir de ahora) con un éxito moderado. Desde ese día hasta hoy ha cambiado notablemente el juego y el número de jugadores ha ido in crescendo ya que la calidad se ha mejorado.

Zenit Max Online Studios imaginó un MMO dentro de la saga de Bethesda, ya que el último juego, Skyrim, se daba a ello y con TESO hacían realidad las peticiones de muchos de los fans de la serie de juegos. Hace un año justo TESO sacaba a la luz Morrowind, el primer contenido descargable de pago del juego y hacía las delicias de los jugadores con una expansión que nos retrotraía a la mejor entrega de la saga y nos acercaba a esa región de Tamriel.

Hoy tenemos el análisis de Summerset. La segunda gran expansión del juego que nos promete más de 30 horas de misiones principales ampliable hasta innumerables horas si nos centramos también en completar las secundarias.

Cantidad y calidad siempre van de la mano con los contenidos de pago de The Elders Scroll, y este SummerSet no iba a ser menos. La historia nos coloca como unos recién llegados a la región de Estivalia, un archipiélago habitado por los altos elfos que en el pasado era territorio prohibido para todas las especies, pero ahora, en un periodo convulso, han abierto puertas y hemos llegado allí, con el consecuente rechazo de los lugareños. Este leitmotiv, más allá de la fantasía, está muy en boga en la actualidad y nos va a tocar sufrirlo y ponernos en la piel de un emigrante.

Tras un tutorial muy bien planteado, tendremos que entablar conversación con los personajes para adentrarnos en la historia y comenzar el juego en sí.

A todo esto, la orden Psijic, una antigua "secta" monástica practicante de la magia más antigua, ha aparecido rodeada de un halo de misterio. Se nos permitirá unirnos a ella para aprender todo un nuevo árbol de habilidades, que es una de las grandes novedades de Summerset.

A partir de aquí dará lugar una gran aventura con una gran calidad narrativa que te hace sentir parte del mundo de Tamriel como un elemento más. Summerset no viene a inventar nada nuevo realmente pero es un excelente punto de partida para los jugadores recién llegados que se van a inmiscuir en un guión profundo con diversidad de misiones, aunque siempre tendremos las típicas de recadero. También es un buen contenido para los que ya tienen el juego y que quieren un toque de aire fresco, que si bien es verdad, no nos lleva al Morrowind nostálgico, si nos trae un nuevo territorio, nuevos elementos y sobretodo la orden Psijic que nos ofrecerá nuevos hechizos mágicos.

Como decimos TESO: Summerset no es una revolución pero mantiene una calidad impoluta, pule errores del juego original y de Morrowind y explota las bondades de estos. Un MMORPG con una gran calidad, envidia de la competencia que nada tiene que envidiar a otros juegos del mismo estilo. Sin duda, si tienes TESO, esta expansión de Summerset es muy recomendable. Y si no lo tienes y eres nuevo en este tipo de juegos, sin duda hazte con él porque tendrás entretenimiento para muchos meses o por qué no decirlo, años.