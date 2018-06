Las apuestas deportivas, un sector en pleno auge

Aunque parece que en la actualidad se han puesto de moda, las apuestas, y en concreto las apuestas deportivas, no son un invento reciente, sino que su nacimiento se remonta a muchos siglos atrás en el tiempo. Sin embargo, sí que es cierto que su uso se ha expandido en los últimos años gracias al boom de las nuevas tecnologías. Un buen ejemplo de esta revolución son páginas como Legalbet.es apuestas deportivas, en donde cualquiera que lo desee puede encontrar información detallada y completa sobre todas las casas de apuestas que existen en España.

Las apuestas, ¿Un hábito reciente?

El origen de las apuestas deportivas se remonta a la época de la Grecia y Roma antigua. Si inicialmente se consideraban un simple "hobbie", con el tiempo se han sabido combinar con otras utilidades siendo también consideradas en la actualidad como un pequeño negocio, a modo de inversión.

Su permanencia a lo largo de los siglos queda así latente. No obstante, su existencia no responde simplemente aun resistencia histórica, sino también a una constante reinvención y adaptación a los últimos avances tecnológicas. La realidad es que cualquier persona, desde su casa, puede acceder a las mejores casas de apuestas deportivas simplemente con un dispositivo con conexión a internet.

La vida de las apuestas online

Este nuevo sistema ha permitido que la gente pueda acceder desde su casa, de forma cómoda, sin tener que acudir a un establecimiento concreto, pudiendo disfrutar de una amplia variedad. Además, las apuestas online vienen acompañadas de promociones y bonos de bienvenida que no existían en las apuestas tradicionales y que aumentan el número de adeptos. Otra de las ventajas es sin duda la gran variedad de casas de apuestas que encontramos en la red. Cada año surgen nuevas casas y muchos eventos en los que participar. Aunque entre los deportes más habituales se encuentran el fútbol, existen también otros como el tenis o el béisbol o las carreras de caballos.

Lo cierto es que se calcula que en la actualidad existen más de 600.000 usuarios que están activas en casas de apuestas, una cifra que ha ido en aumento en los últimos años. Una de las razones principales que explica por qué este juego atrae a tantos seguidores es la posibilidad de éxito que ofrece. Por su parte, los operadores intentan aprovechar el tirón y a mediados del año pasado, habían invertido unos 140 millones de euros para promocionarse. En el caso de nuestro país, encontramos a más de medio centenar de compañías de este tipo.

En este sentido, y en medio de esta grande proliferación, es importante no olvidarse de los riesgos que tienen este tipo de prácticas si no se practican con un cierto control. Las facilidades para acceder a ellas y la sensación de "enganche" que pueden generar en el usuario pueden acabar haciendo de las apuestas deportivas un terreno de riesgo y adicción. Además, el hecho de poder acceder a ellas por medio de la red, da más facilidades a usuarios que quieren jugar a pesar de no cumplir el perfil adecuado: por ejemplo, personas menores de edad.