VIDEOJUEGOS | Las novedades del E3 2018 (Noticia actualizable)

CONFERENCIA ELECTRONICS ARTS

● EA SPORTS Madden NFL 19, que ofrece imágenes y jugabilidad del motor gráfico Frostbite , además de un control de cambio de juego para los jugadores que nunca a partir del 2 de agosto de 2018 para los miembros de Origin Access Premier.

● EA SPORTS FIFA 19, que ofrece una experiencia de calibre de campeón dentro y fuera del campo, con la tecnología de Frostbite, además de la integración de la UEFA Champions League. Los fans también pueden disfrutar de funciones mejoradas que ofrecen nuevas e inigualables formas de jugar a partir del 20 de septiembre de 2018 para los miembros de Origin Access Premier. 28 de septiembre para resto del mundo

● EA SPORTS NBA LIVE 19 será lanzado mundialmente en PlayStation 4 y Xbox One el 7 de septiembre de 2018. NBA LIVE 19 permitirá nuevamente a los jugadores ser THE ONE y forjar su propio camino como uno de los mejores jugadores de high school en el país persiguiendo el sueño de convertirse en un icono del baloncesto. Sin embargo, los jugadores no podrán hacerlo solos ya que el juego de este año les presentará el reto de viajar alrededor del mundo formando un equipo con alguno de los mejores jugadores del mundo.

● Battlefield V, que sumerge a los jugadores en batallas inesperadas e historias nunca contadas de la Segunda Guerra Mundial como nunca antes se habían visto, a partir del 11 de octubre de 2018 para los miembros de Origin Access Premier.

● Anthem es un RPG de acción social con multijugador cooperativo. Los jugadores pueden personalizar una serie de exotrajes Alabarda de gran potencia y formar un equipo para enfrentarse a un mundo peligroso y en constante cambio a través de la exploración y el combate. Sumérgete en la acción a partir del 15 de febrero de 2019 para los miembros de Origin Access Premier.

● Command & Conquer: Rivals, un innovador videojuego de estrategia en tiempo real (RTS) jugador contra jugador (PVP) creado especialmente para dispositivos móviles. Gracias a la interfaz táctil del móvil, Command & Conquer: Rivals permite que los jugadores controlen sus fuerzas del ejército de manera continua mientras se enfrentan en batallas cuerpo a cuerpo en las que la habilidad y la estrategia serán las claves para garantizar la victoria.

● Unravel Two, el innovadorvideojuego de plataformas y puzzles para un solo jugador que ahora es cooperativo. Desarrollado por el estudio sueco que dio vida a Yarny, el pequeño personaje de lana roja que robó los corazones de los jugadores en 2015 con el exitoso juego independiente Unravel, Unravel Two se centra en el vínculo entre dos Yarnys. El título, que ya está disponible, se puede jugar como un solo jugador o a través de una experiencia cooperativa local.

CONFERENCIA MICROSOFT

"BATTLEFIELD V" (ELECTRONIC ARTS)". Disponible el 19 de octubre 2018 en todo el mundo, el mayor conflicto de la humanidad llegará con "Battlefield V". La serie vuelve a sus raíces con una visión nunca vista de la Segunda Guerra Mundial. Adéntrate en el multijugador total desde el punto de vista del drama humano o en el modo para un jugador, War Stories, que incluye Nordlys - visto por primera vez en la conferencia de Xbox en el E3 2018- la historia de una joven luchadora de la resistencia Noruega durante la ocupación alemana, que ha de pagar un precio incalculable para salvarse, no solo a sí misma, sino a toda su familia.

"BLACK DESERT" (PEARL ABYSS). "Black Desert" es un MMORPG revolucionario que ofrece un combate intenso, sin pausa, con habilidades agradecidas y un mundo abierto que no para de crecer. Elimina monstruos, abominaciones y dioses o enfréntate a una vida relajante con habilidades como la artesanía, pesca y cocina. Conviértete en tu propio yo a través del mundo abierto con este MMORPG.

"CRACKDOWN 3" (EXCLUSIVO PARA XBOX ONE). Crackdown 3 dará el bombazo el próximo febrero para que los jugadores puedan luchar contra la delincuencia en el papel de un agente superpoderoso en un espacio aislado de caos y destrucción. Desarrollado por Microsoft Studios en colaboración con Sumo Digital y Elbow Rocket, Crackdown 3 ofrece un entorno cooperativo, jugadas únicas, partidas explosivas y un modo multijugador completamente nuevo, Wrecking Zone, donde la destrucción es el arma más poderosa, gracias a Microsoft Cloud. Disponible en todo el mundo a partir de febrero de 2019.

"CUPHEAD: THE DELICIOUS LAST COURSE" (STUDIO MDHR). En "Cuphead: The Delicious Last Course", Cuphead y Mugman se unen a Ms. Chalice para recorrer una isla nueva en el DLC que extiende la aventura. Con armas nuevas, encantamientos y las nuevas habilidades de Ms. Chalice, únete a un nuevo reparto de jefes finales que llenan la pantalla y ayuda al Chef Saltbaker en la nueva aventura de Cuphead.

"CYBERPUNK 2077" (CD PROJEKT RED). "Cyberpunk 2077" tiene lugar en un mundo abierto, con un RPG guionizado en la metrópolis más vibrante y peligrosa del futuro, Night City. Juegas como V, un arma de alquiler que se estrena con su primer encargo. En un mundo de guerreros callejeros mejorados cibernéticamente, hackers sedientos de tecnología y corporaciones, este será tu primer escalón par convertirte en leyenda urbana.

"DEVIL MAY CRY 5" (CAPCOM). Una entrada totalmente nueva en la serie legendaria de acción llegará a Xbox One en primavera de 2019, completa, con una mezcla única de acción a tope y personajes originales con los que se identifica la serie. Los años han pasado desde que las legiones infernales pusieran su pie en este mundo, pero ahora ha empezado una invasión demoníaca. La última esperanza de la humanidad cae en las manos de tres cazadores de demonios solitarios, cada uno con un estilo de juego radicalmente diferente. Unidos por la fe y su sed de venganza, estos cazadores de demonios tendrán que enfrentarse a sus propios demonios para sobrevivir. El mal que conoces vuelve en su forma más cruda, con la experiencia más insana y ténicamente avanzada.

"DYING LIGHT 2" (TECHLAND). La continuación más potente del fenómeno mundial, "Dying Light 2", trae a la vida una visión única y post-apocalíptica de una Edad Oscura moderna, donde las habilidades de parkour y combate brutal son lo único que te permite superar la oscuridad y mantenerte con vida. Toma decisiones de dudosa moralidad, vive la transformación de la ciudad y decide tu destino final.

"FALLOUT 76" (BETHESDA GAME STUDIOS). Los premiados creadores de Skyrim y Fallout 4 te dan la bienvenida a Fallout 76, una brillante precuela del legendario universo de Fallout que trae consigo el mundo más grande de la serie. En las colinas de West Virginia, serás el primero de muchos en llegar a este paraje brutal y desolado.

"FORZA HORIZON 4" (ESTRENO MUNDIAL EXCLUSIVO PARA XBOX ONE Y WINDOWS 10). En Sunrise, las temporadas lo cambian todo. Esta esperada continuación del éxito rotundo de 2016, Forza Horizon 3, añade un número uno al género de los juegos de carreras: experimenta temporadas dinámicas en un mundo abierto compartido que cambia cada semana. Vive la bella Gran Bretaña histórica en un espectacular HDR con 4K nativo, colecciona más de 450 coches y conviértete en una superestrella de Horizon. Forza Horizon 4 se lanzará en todo el mundo para Xbox One, Windows 10 y Xbox Game Pass el 2 de octubre de 2018 como título de Xbox Play Anywhere.

"GEARS 5" (ESTRENO MUNDIAL EXCLUSIVO PARA XBOX ONE Y WINDOWS 10). Viaja en el papel de Kait por el mundo Gears más grande y bonito jamás creado. Juega con un solo jugador o con un amigo en pantalla dividida cooperativa local o de forma cooperativa en línea y experimenta todos los modos en resolución Ultra HD de 4K con un HDR impresionante a una velocidad uniforme de 60 fotogramas por segundo. Gears 5 se lanzará en 2019 en Xbox One y Windows 10, así como con Xbox Game Pass en la misma fecha como lanzamiento mundial.

"GEARS POP!" (ESTRENO MUNDIAL EXCLUSIVO PARA IOS Y ANDROID). Gears Pop! reúne personajes icónicos de Gears en un bonito estilo Funko Pop!. El juego se está desarrollando en colaboración con Funko (Nasdaq "FNKO") y está inspirado en las figuras coleccionables de vinilo de Gears of War. Es la dosis perfecta de caos móvil, disponible en iOS y Android en 2019.

"GEARS TACTICS" (EXCLUSIVO PARA XBOX ONE Y WINDOWS 10 ESTRENO MUNDIAL).Gears Tactics desarrolla juegos tácticos por turnos que combinan la acción vertiginosa y brutal con una narración centrada en los personajes, así como con escuadrones personalizables y armas actualizables; y por supuesto, batallas masivas contra jefes. Gears Tactics es también el primer juego de Gears específicamente diseñado para jugadores de PC.

"HALO INFINITE" (EXCLUSIVO PARA XBOX ONE Y WINDOWS 10 ESTRENO MUNDIAL).Master Chief regresa en un nuevo capítulo de la legendaria franquicia en Halo Infinite. Desarrollado por 343 Industries y creado a partir de nuevo motor Slipspace Engine, Halo Infinite debutó en la sesión informativa de Xbox E3 2018 con una emocionante demostración en la que tuvimos un vistazo de lo que el futuro le depara a la franquicia de Halo mientras evoluciona de maneras inesperadas.

"JUMP FORCE" (BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT AMERICA INC). Los héroes y villanos más poderosos del histórico manga semanal de Shueisha que se ha publicado durante 50 años combatirán unos contra otros en icónicas locaciones de todo el planeta dentro de este sueño hecho realidad para los fans del anime. Este juego incluye algunas de las franquicias del mundo de anime más populares de todos los tiempos como DRAGON BALL Z, ONE PIECE, NARUTO, y muchos más. Los jugadores podrán competir en combates dentro de arenas súper estilizadas ubicadas en famosos sitios de todo el mundo como Times Square en Nueva York y la montaña Matterhorn en los Andes.

"JUST CAUSE 4" (SQUARE ENIX). El rebelde agente Rico Rodriguez emprende un viaje a Solis, un conflictivo mundo con un clima extremo. Sujétate bien de tu traje aéreo, equipa tu gancho personalizable y alístate para volar.

"KINGDOM HEARTS III" (SQUARE ENIX). Kingdom Hearts III cuenta la historia del poder de la amistad conforme Sora y sus amigos emprenden una riesgosa aventura y se ayudan los unos a los otros para sobreponerse a tiempos difíciles. Ubicado en diversos mundos de Disney, Kingdom Hearts III sigue los pasos de Sora, un jovencito que descubrirá que es el portador de poderes espectaculares. Sora contará con la compañía de Donald y Goofy para detener una fuerza maligna conocida como los Sincorazón y evitar que invadan el universo. Mediante el poder de la amistad y una actitud siempre positiva, Sora, Donald y Goofy se encontrarán con icónicos personajes de Disney-Pixar para superar grandes retos y salir adelante en la lucha contra la oscuridad que amenaza a sus mundos.

"METRO EXODUS" (DEEP SILVER). Metro Exodus es un shooter épico en primera persona de 4A Games que combina el combate mortal y el sigilo con la exploración dentro de un ambiente de supervivencia de horror en uno de los mundos más inmersivos jamás creados. Explora los parajes naturales de Rusia a través de enormes niveles no lineales a lo largo de un año entero en el que vivirás la primavera, el verano y el otoño antes de adentrarte en un devastador invierno nuclear. Inspirado en las novelas de Dmitry Glukhovsky, Metro Exodus es la continuación de la historia de Artyom que cuenta la más grande aventura de Metro hasta ahora.

"NIER: AUTOMATA BECOME AS GODS EDITION" (SQUARE ENIX). NieR: Automata es un revolucionario RPG de acción que tiene lugar en un mundo postapocalíptico dominado por máquinas vivientes y abandonado por la humanidad. Como miembro de un ejército androide creado por los seres humanos para reconquistar el planeta, los jugadores lucharán contra hordas mecánicas utilizando armas de combate cuerpo a cuerpo y a distancia.

"ORI AND THE WILL OF THE WISPS" (EXCLUSIVO PARA XBOX ONE Y WINDOWS 10). La muy esperada secuela Ori and the Will of the Wisps hizo su debut en el mundo de los videojuegos al mostrar el universo inmersivo de Ori, la dinámica mecánica de combate, los encuentros con los enemigos y los desafiantes acertijos en esta aventura narrativa. Ori and the Will of the Wisps se lanzará para Xbox One y Windows 10 en 2019.

"PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS" (EXCLUSIVO PARA LANZAMIENTO DE CONSOLA).El fenómeno battle royale táctico de alto octanaje, estrenó imágenes de dos mapas nuevos: Sanhok, un mapa lleno de acción a pequeña escala inspirado en las islas situadas en el sudeste del océano Pacífico; y un mapa cubierto de nieve actualmente en desarrollo. También se estrenaron imágenes nuevas del modo de Guerra, una experiencia de juego battle royale con modalidad de combate a muerte y el debut del estreno mundial del Escudo Balístico, una herramienta nueva para crear una protección rápida para ataques explosivos y de corta distancia. Sanhok y el modo Guerra debutarán en Xbox a finales del verano 2018.

"SEA OF THIEVES" (EXCLUSIVO PARA XBOX ONE Y WINDOWS 10). Sea of Thieves, el juego multijugador de mundo compartido que ofrece la experiencia pirata por excelencia regresa con contenido adicional para hacer que el juego crezca y evolucione. Por lanzarse en julio, Cursed Sails traerá una nueva amenaza a los mares en forma de terroríficos barcos calavera. En septiembre, Forsaken Shores revelará una nueva y peligrosa área del mundo que está repleta de amenazas que pondrán a prueba la habilidad y los nervios incluso de las tripulaciones más valientes. Cada actualización irá acompañada de una campaña por un tiempo limitado que presenta el contenido de una manera divertida, atractiva e inolvidable. Sea of Thieves ahora está disponible para Xbox One, Windows 10 y Xbox Game Pass como título de Xbox Play Anywhere.

"SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE" (ACTIVISION). Éste es un nuevo juego fantástico, sombrío y retorcido desarrollado por el reconocido equipo de FromSoftware y publicado por Activision. Dirigido por Hidetaka Miyazaki, Sekiro: Shadows Die Twice es un juego de acción y aventura con elementos de RPG en tercera persona. Este título para un solo jugador sigue la historia de un guerrero cuya misión es rescatar a su joven amo y vengarse de su archienemigo. Sekiro: Shadows Die Twice será lanzado a principios de 2019 en los dispositivos de la familia de Xbox One y Microsoft incluido Xbox One X y ya está disponible en preventa en tiendas selectas.

"SESSION" (CREA-TURE STUDIOS). Inspirado en la edad de oro de las patinetas a principio de los años 90 y del 2000, el objetivo principal de Session es hacer que experimentes realmente el skateboarding: un deporte increíble en donde los únicos objetivos son expresar tu creatividad y alcanzar el éxito a través del trabajo duro, la perseverancia y toques de locura que nadie tiene más que tú.

"SHADOW OF THE TOMB RAIDER" (SQUARE ENIX). Vive la experiencia del momento que definió la vida de Lara Croft al convertirse en Tomb Raider. En Shadow of the Tomb Raider, Lara tendrá que sobrevivir a una selva mortal, adentrarse en tumbas mortíferas y perseverar en las horas más oscuras. Mientras corre para salvar al mundo del apocalipsis maya, Lara, finalmente, se volverá la Tomb Raider que siempre estuvo destinada a ser.

"TALES OF VESPERIA: DEFINITIVE EDITION" (BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT AMERICA INC.). Disponible este invierno, Tales of Vesperia: Definitive Edition celebra el 10° aniversario de este querido RPG con nuevos personajes jugables, eventos y contenido adicional jamás lanzado fuera de Japón. Sigue a Yuri Lowell, un excaballero imperial, conforme se hace amigo de un colorido elenco de personajes a través del mundo de Terca Lumireis y se encuentra a sí mismo en medio de una oscura trama en donde se enfrentará a una amenaza que podría destruir el mundo entero.

"THE AWESOME ADVENTURES OF CAPTAIN SPIRIT" (SQUARE ENIX). ¿Alguna vez has soñado con ser un súper héroe? Conoce a Chris, un creativo niño de 10 años con una gran imaginación que escapa de la realidad con fantásticas aventuras a través de su alter ego, ¡el asombroso Capitán Spirit! Regresa a tu niñez y vive una conmovedora y emocionante experiencia creada por los directores y el equipo de desarrolladores detrás del juego merecedor del premio BAFTA, Life is Strange. The Awesome Adventures of Captain Spirit es una historia original situada en el universo de Life is Strange que contiene algunas referencias y personajes de Life is Strange 2, pero con una historia totalmente nueva.

"TOM CLANCY'S THE DIVISION 2" (UBISOFT). Desarrollado por Ubisoft Massive y los mismos equipos que desarrollaron Tom Clancy's The Division®, Tom Clancy's The Division® 2 es un shooter de acción de mundo abierto en línea con elementos RPG situado en un Washington, D.C. colapsado y fracturado. Este enriquecido escenario combina una gran variedad de entornos hermosos, icónicos y realistas en donde el jugador experimentará la autenticidad característica del mundo de la serie, sistemas enriquecidos de RPG y vertiginosa acción. Juega de manera individual o en co-op con un equipo hasta de cuatro jugadores y completa diversas actividades, desde la campaña principal y enfrentamientos jugador vs. jugador hasta la Dark Zone en donde todo puede pasar.

"TUNIC" (FINJI). Tunic es una aventura isométrica llena de acción sobre un zorrito en un gran mundo. ¡Prepárate para iniciar una viaje en un lugar mucho más lejano de lo que jamás has estado! Explora ruinas, lucha contra monstruos y descubre misteriosos secretos. El mundo es grande y aterrador, así que, ¡sé valiente, pequeño!

"WE HAPPY FEW" (COMPULSION GAMES, GEARBOX PUBLISHING). Después de hacer su debut como título de Xbox Game Preview durante la conferencia de Xbox E3 2016, We Happy Few 0, que incluye todas las mejoras impulsadas por la comunidad y una nueva línea narrativa, se lanzará en Xbox One y Xbox One X (con soporte 4K y HDR) el 10 de agosto de 2018. We Happy Few es un juego de aventura lleno de acción impulsado situado en una Inglaterra de 1960 retrofuturista regida por las drogas. Descubre el misterio de Wellington Wells conforme te adentras en las historias entrelazadas de tres ciudadanos más o menos terribles que tratan de escapar de una vida de feliz negación.

CONFERENCIA BETHESDA

DOOM Eternal: En el papel de DOOM Slayer, regresaréis para vengaros de las fuerzas del infierno con potentes armas y habilidades nuevas. DOOM Eternal ofrecerá una combinación de velocidad y potencia incomparable, en el que es un salto cualitativo en el combate en primera persona en avance continuo que caracterizó a la entrega original.

Fallout 76: Bienvenidos a Fallout 76, la precuela online de la galardonada saga Fallout, donde cada superviviente es una persona real. Trabajad juntos (o no) para sobrevivir. Bajo la amenaza de una aniquilación nuclear, encontraréis el mundo más grande y dinámico jamás creado en el legendario universo de Fallout.

Fallout Shelter: ¡Fallout Shelter, el juego gratuito de Fallout con más de 120 millones de descargas, ya está disponible en PlayStation 4 y Nintendo Switch! Podéis descargar ambas versiones para vuestras consolas ya mismo. Para celebrar el tercer aniversario de Fallout Shelter, habrá regalos en la versión para dispositivos móviles del 11 al 13 de junio. También habrá rebajas del 14 al 18 de junio para dispositivos móviles, PC y Xbox One.

Prey: Mooncrash: Prey se dirige a la Luna con Mooncrash, un nuevo contenido descargable al que podréis jugar una y otra vez, y que ya está disponible para descargar. Intentad escapar de distintas formas de la base lunar secreta de TranStar en una campaña en constante cambio, al estilo roguelike. ¡Además, actualizaciones gratuitas y mucho más!

Quake Champions: ¡Nunca ha habido mejor momento para unirse a la diversión y a las fantásticas batallas repletas de bajas de Quake Champions! Registraos para la prueba gratuita de esta semana para poder disfrutar de la arena sin coste alguno.

RAGE 2: Visitad cualquier sitio, disparad a cualquier cosa y voladlo todo por los aires en RAGE 2, la creación pos-posapocalíptica de los creadores del shooter en primera persona de id Software y los maestros del caos en mundo abierto de Avalanche Studios. Enfrentaos a bandas feroces y sedientas de sangre, a mutantes monstruosos y a la tiránica Autoridad en una lucha épica por la supervivencia y la libertad. ¡El Yermo aguarda, así que preparaos para repartir leña!

Starfield & The Elder Scrolls VI: Además de compartir toda la nueva información sobre Fallout 76 y anunciar The Elder Scrolls: Blades, el director del estudio, Todd Howard, también ha desvelado el futuro de Bethesda Game Studios con un adelanto de lo que podemos esperar para los próximos años.

The Elder Scrolls: Blades: Bethesda Game Studios, los galardonados creadores de Skyrim, presentan The Elder Scrolls: Blades, un extenso juego de rol en primera persona creado para móviles.

The Elder Scrolls Online: Murkmire: The Elder Scrolls Online cuenta ya con más de 11 millones de jugadores, de los cuales un millón se unieron el año pasado, y no para de crecer. Y la comunidad no es la única que crece. Desde su lanzamiento hace más de cuatro años, The Elder Scrolls Online se ha ampliado con nuevos mundos, nuevas aventuras y hasta nuevas formas de jugar. En la presentación del E3 2018, el director de juego Matt Firor ha presentado los planes del estudio para el futuro.

The Elder Scrolls: Legends: ¡El juego de cartas estratégico de The Elder Scrolls va a cambiar de imagen por completo! Además de renovar la aplicación cliente para el juego, Legends se lanzará en Xbox One, PlayStation 4 y Nintendo Switch.

Wolfenstein: Youngblood: París, 1980. La revolución contra la tiranía nazi continúa con fuerza y todas las esperanzas recaen sobre dos jóvenes luchadoras de la resistencia: las hijas gemelas de B. J. Blazkowicz.

Wolfenstein: Cyberpilot: Además de Wolfenstein: Youngblood y Prey: Mooncrash, Bethesda ha anunciado nuevos juegos de Wolfenstein y Prey en realidad virtual. Tomad las calles de París en el papel de un hacker de la resistencia en Wolfenstein: Cyberpilot y enfrentaos contra los miméticos en una caza letal en la actualización Prey: Typhon Hunter.