ENTREVISTA | Ángel Zurita, diseñador de videojuegos: "En nuestro estudio todos hacemos múltiples tareas"

En esta ocasión vamos a entrevistar a Ángel Zurita, diseñador de videojuegos del estudio Rogue Titan Games que está dentro del programa Playstation Games Camp.

Pregunta: Antes de nada preséntate por favor para que nuestros lectores te conozcan

Respuesta: Mi nombre es Ángel Zurita, soy Game Designer en el estudio de videojuegos Rogue Titan Games. Desarrollar videojuegos es casi natural para mí porque desde pequeño mi cabeza se ha ido llenando de mundos en los que me encanta perderme. Con el tiempo fui descubriendo la capacidad que tienen los videojuegos para transportarte a universos imaginarios ricos e interesantes, y todo lo que pueden aportarte, más allá del mero entretenimiento. Pronto pensé si no sería genial poder crear un mundo interesante y sugerente, al que a muchos les gustase pasar a perderse un rato por ahí. Y en eso estamos, desarrollando un videojuego para Playstation 4

P: Estáis desarrollando EchoesVR con Rogue Titan Games dentro del programa Playstation Games Camp, cuéntanos acerca del juego en qué estado de desarrollo está, de qué trata...

R: Echoes es un juego de acción y sigilo en primera persona compatible con Realidad Virtual. En él quedas atrapado en unas cavernas submarinas a 6000 metros de profundidad, en un ecosistema desconocido y hostil. Tu objetivo es dar con la última esperanza para solventar la crisis del planeta, pero para conseguirlo deberás sobrevivir a los peligros que encierra este mundo.

Te ves atrapado, separado del resto de tu expedición, y lo que comienza siendo una misión de reconocimiento se convierte en una dura lucha por la supervivencia, no sólo contra los habitantes de las cavernas, sino también contra una organización rival que tratará de apoderarse de tus descubrimientos.

El juego combina acción, sigilo, supervivencia y exploración para ofrecer a los jugadores una experiencia variada y completa. La Realidad Virtual sirve como impulso para la tensión y la inmersión, siempre con la idea de que lo que estamos desarrollando es un videojuego con todas las letras, y no una mera experiencia.

P: ¿Cuándo se prevé que salga a la venta?

R: Aún no lo podemos confirmar, pero en principio entre finales de 2018 o el primer trimestre del próximo año.

P: ¿Cómo llegaste a un estudio como Rogue Titan Games?

R: El estudio lo formamos varios compañeros del Máster de Diseño y Desarrollo de videojuegos de la Universidad Politécnica de Madrid. Nos juntaron a 6 compañeros para dar forma y desarrollar un videojuego, con idea de tener una demo funcional al final del curso. En ese momento nos conocíamos de unas pocas clases, y cada uno teníamos preferencias muy distintas, pero con el tiempo fuimos cogiendo confianza en nosotros como equipo y tomamos conciencia de que trabajando duro y juntos íbamos a ser capaces de sacar el proyecto adelante. Así, cuando el máster terminó, decidimos seguir adelante como estudio de videojuegos.

P: Es el primer juego del estudio como tal, pero antes, ¿qué experiencia tienes?

R: Antes de Echoes VR nunca había participado en el desarrollo de un videojuego. Claro que desde pequeño he hecho cosas, trasteando con mods de elaboración de niveles, con el RPGmaker... pero nada al nivel de lo que he estado haciendo desde que entré en el máster. Desde ese momento no sólo he estado con Echoes VR, también he hecho varios juegos pequeños durante el máster, y otros dos en GameJams a las que he ido (las GameJams son eventos en los que muchos desarrolladores se encierran 48 horas en una universidad o un local grande y se juntan para hacer juegos durante ese tiempo).

P: ¿Cuál es tu parte en este proyecto?

R: Hago varias cosas, como todos mis compañeros, y esto es algo muy idiosincrásico de los estudios de videojuegos pequeños: todos hacemos múltiples tareas distintas. Para que os hagáis una idea, hay unos 30-35 perfiles profesionales implicados en el desarrollo de un videojuego, y nosotros somos 10. Todos acabamos asumiendo distintos roles. Yo soy fundamentalmente diseñador de mecánicas y de escenarios, y guionista. Es decir, trabajo

pensando cómo se juega, qué desafíos se va a encontrar el jugador, de qué manera son los niveles, cómo es la historia del juego, los diálogos... también hago mucho arte 3D (columnas, formaciones rocosas, los suelos de los escenarios...), además hago todo lo relacionado con edición de vídeos, y de un tiempo a esta parte también estoy dedicándole tiempo al marketing.

P: ¿Cómo llegó Playstation a fijarse en vosotros o cómo surgió esta colaboración?

R: Presentamos Echoes VR a los Premios Playstation 2017, un certamen anual que organiza Playstation España. Pasamos distintas fases, y llegamos a ser finalistas. A partir de ahí echamos una solicitud para el programa Playstation Games Camp. A Sony le pareció un proyecto interesante y decidió aceptarnos en el programa.

P: Estáis centrados ahora en EchoesVR pero, ¿tenéis ya alguna idea de lo que podría ser un

próximo proyecto?

R:De momento estamos centrados en Echoes VR, todavía nos queda bastante trabajo por delante. Seguimos desarrollando el arte y los niveles, y añadiendo nuevas funcionalidades, así como la implementación en Playstation, que también llevará lo suyo. Si el lanzamiento no va mal trabajaremos en algún DLC que tenemos pensado, pero no hemos decidido aún qué haremos después. Es pronto para hablar del futuro.

P: ¿Qué opinas de los programas de las grandes compañías de impulso de pequeños desarrolladores?

R: Tengo una opinión buena. Para los que estamos empezando y formamos parte de estudios pequeños es un impulso muy importante, ya que tenemos ayuda y asesoría acerca de muchos problemas y dificultades que por nuestras circunstancias o no conocemos bien o no tenemos muchos recursos para afrontar. Por ejemplo, nosotros podemos confiar en Sony para trámites como los necesarios para publicar el juego en España y en el extranjero, que seguramente de otra manera se nos harían mucho más cuesta arriba.

P: ¿Tú sueles jugar a videojuegos? A qué sueles jugar?

R: Cuando juego busco una aventura, y un reto. Una aventura en el sentido de entrar en un mundo que existe y parece real, y vivir en él una historia emocionante; y un reto porque me encantan los juegos difíciles, que te exigen estrujarte el coco para poder superarlos. Me gustan títulos como The Legend of Zelda, The Last of Us, The Witcher, Dark Souls, Final Fantasy, Fallout...

P: ¿Alguien a quien os gustaría pareceros en el mundo de los videojuegos?

R: Tenemos distintas preferencias, desde alguno al que le gustaría entrar en una empresa grande y tener un trabajo fijo y seguro, hasta quien le ve un irresistible romanticismo a ser un desarrollador indie y hacer siempre creaciones propias, aunque sean de menor envergadura. En mi caso estoy en un punto intermedio, me gustaría formar parte de un estudio como Ninja Theory, que con Hellblade: Senua's Sacrifice han hecho un juego de gran calidad sin perder la posibilidad de arriesgar haciendo algo original y propio. Esto fue posible porque contaban con una plantilla de 20 empleados (frente a los 400-600 que tienen las grandes compañías), cada uno de ellos con mucha experiencia y muy buenos en lo suyo.

P: ¿Cuáles son vuestra inspiración en este EchoesVR?

R: Esto es algo extraño, pero no nos hemos inspirado directamente en ninguna historia o ningún universo. A veces nos señalan parecidos con algún videojuego ambientado en el espacio del cual no habíamos oído hablar o con Viaje al Centro de la Tierra, de Julio Verne, que es una novela que no hemos leído ninguno. No hemos creado Echoes VR con ningún referente en la cabeza, simplemente hemos creado el mundo que nos salía de dentro.

P: ¿Algún avance que nos podáis dar en exclusiva para esta entrevista de planes o próximos juegos?

Como decía, de momento estamos centrados en Echoes VR, todavía nos queda bastante trabajo por delante y es pronto para hablar de futuro. Pero lo que sí podemos decir desde este momento es que estamos aprendiendo mucho, que cada problema nos hace crecer, así que echad un ojo a nuestros futuros proyectos, incorporaremos todo lo que estamos aprendiendo con Echoes VR

Muchas gracias y mucha suerte con EchoesVR