En uno de sus duelos más desafiantes Rafa Nadal se enfrenta a un contrincante inesperado: ¡Mario! Estos dos maestros del tenis no están dispuestos a dar ni un paso atrás y le toca al juez de silla tomar la decisión que otorgará la victoria. ¿Quién se llevará el gato al agua? ¡La respuesta la encontrarás en el tráiler de Mario Tennis Aces «Aces of the game» en esta misma noticia!

Mario Tennis: Aces saldrá a la venta el día 22 de junio para Nintendo Switch