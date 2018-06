¿Qué hacer cuando el coche no arranca?

Un coche es mucho más que un medio de transporte. Esto es debido a que, principalmente, en él pasamos gran parte de nuestro tiempo dirigiéndonos de un lugar a otro. Razón por la cual depositamos gran parte de nuestra confianza en el mismo. No obstante, hay ocasiones que, de no saber cómo reaccionar, podríamos enloquecer por la desesperación. Un ejemplo de ello, es cuando el coche no quiere arrancar.

En una situación así, son muchas las preguntas que nos hacemos; pero lo que no sabemos, es que, si no es grave es posible solucionar el problema por nuestros propios medios. Es por ello que, te invitamos a descubrir qué hacer cuando el coche no enciende. Igualmente, en www.elcoche.net/ encontrarás repuestos, accesorios y consejos para conservar la vida útil de tu vehículo.

Posibles causas del por qué el coche no arranca

Entras a tu coche, colocas la llave en el contacto, la giras y ¡terror! El coche no arranca. Lo intentas de nuevo y de varias formas, y solo escuchas el sonido del motor ahogado. Pese a que esta es una situación que causa desesperación, debes mantener la calma, pues es posible que puedas solucionarlo.

Los coches tienen un sistema conocido como "triángulo de fuego"; el cual está compuesto de tres elementos fundamentales para que encienda correctamente. Dichos elementos son para coches de gasolina, combustible, corriente y aire. Mientras que para coches que funcionan con Diesel, serían aire, temperatura y corriente.

De tal modo que, si algunos de estos elementos fallan, el coche no arrancará. A continuación, te mostraremos las causas más comunes que impiden que tu auto arranque correctamente. Las mismas deben evaluarse individualmente, a modo de descarte.

Combustible. Verifica si el piloto que marca el combustible en el tablero está encendido. De ser así, posiblemente tu coche no enciende debido a la falta de gasolina o Diesel en el tanque.

Batería. Guiándote por las luces del piloto igualmente, puedes comprobar si la causa del problema es la batería. Sin embargo, otra forma de hacerlo es guiándote por el pito, si no funciona lo más probable es que la batería se encuentre descargada.

Existen otras causas que pueden impedir que tu coche arranque de manera correcta. Sin embargo, a menos que tengas conocimientos en mecánica automotriz, lo mejor es llevarlo a un taller para una revisión. Pues podría tratarse de problemas en piezas más delicadas o que conllevan mayor riesgo a la seguridad.

¿Cómo solucionar este inconveniente?

La buena noticia es que las causas que mencionamos anteriormente, pueden ser solucionadas momentáneamente por ti mismo. En tal sentido, a continuación, te indicaremos las medidas más rápidas que puedes tomar para solventarlo hasta llegar al taller. De modo que, si te quedas sin combustible, lo que puedes hacer es llamar a un servicio de grúas. Estos, privados o auspiciados por tu seguro, están capacitados y equipados para auxiliarte y recargar el tanque de combustible.

Por otra parte, si no arranca porque la batería está descargada, esto puede suceder por muchas razones. Como, por ejemplo: dejar artículos encendidos o en funcionamiento, como radio, aire acondicionado, parabrisas, luces, e incluso las puertas abiertas. Para solucionar este inconveniente puedes utilizar cargadores de baterías.

Estos funcionan utilizando la energía principal para sustituir el desgaste de carga de la batería, mediante cables. Dichos cables poseen un polo positivo y otro negativo que son ajustados como corresponda en la batería. En el mercado pueden encontrarse varios modelos de cargadores, estos variarán según su potencial de carga.

Otra forma, es tratar de arrancar un coche con pinzas. Esto se hace, para transferir energía de un coche a otro con una batería cargada hacia la que se encuentre descargada. Es importante que los cables de las pinzas sean lo suficientemente largos para facilitar el proceso y evitar accidentes.

Pasos para utilizar las pinzas

Para encender un coche utilizando pinzas, debes seguir una serie de pasos que te permitirán hacerlo de la manera correcta. De lo contrario, no lograrás nada o peor aún, dañaras la batería. De tal modo que solo necesitas:

Identificar los colores de cables y pinzas. Los rojos corresponden a los bornes positivos, mientras que los negros a los negativos.