Sanidad alerta de una partida de condones Durex falsos

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha puesto en alerta a España sobre ciertas unidades de preservativos de la marca Durex que fueron falsificados. Al parecer, esta información les fue facilitada a través de las Autoridades Competentes de Serbia. Concretamente los paquetes que se han visto afectados son cuatro: los Feel Thin, Extra Safe, Tickle Me y los Classic.

Hay que tener en cuenta que la verdadera empresa Durex fabrica sus preservativos en Reino Unido, concretamente la fabricación corre a cuenta de Reckitt Benckiser Healthcare Ltd. Los que han sido falsificados presentan en su etiqueta un 'Made in China' o un 'Made In Thailand' con lo que es un buen punto de partida para poder descartar y, por supuesto, desde la AEMPS no recomiendan, bajo ninguna circunstancia, que estos profilácticos se empleen.

Aunque la alerta también ha llegado a España aún no se ha encontrado ninguno de estos lotes en el país, pese a todo es mejor ser precavidos y seguir los consejos aportados por la AEMPS, como son: examinar los productos que se vayan a adquirir (además del origen de su fabricación, los preservativos han de contar con la información en español); ponerse en contacto con el distribuidor local del fabricante en el momento en el que se sospeche que el producto en cuestión puede ser uno de los falsificados para que procedan a su retirada (el número de teléfono es el 93 842 61 37) y dar la alerta a la misma AEMPS en el caso de que, efectivamente, la sospecha se ratifique y haya confirmación de que se trata de un producto falsificado para que la información llegue a la mayor parte de público posible.

