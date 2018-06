VIDEOJUEGOS | Ya a la venta Vampyr

Vampyr, el Action RPG de DONTNOD Entertainment, se ha puesto hoy a la venta para los sistemas PlayStation 4, Xbox One y PC. El esperado título de los creadores de Remember Me y Life is Strange acaba de llegar a las tiendas y ya empieza a ser considerado por medios y usuarios como una de las sorpresas del año.

En Vampyr encarnarás al Dr. Jonathan Reid, un famoso cirujano y especialista en transfusiones de sangre... recién convertido en vampiro a su llegada a su ciudad natal, Londres, después de la Gran Guerra. Hombre de lógica y ciencia, las firmes creencias de Reid se desmoronan al despertar en un mundo de sociedades secretas, criaturas demoníacas y antiguas órdenes que se proponen poner fin a su existencia. Mientras tanto, la población de Londres se desmorona bajo la presión de una terrible enfermedad, y el Dr. Reid puede ser la última esperanza de la ciudad.

¿Sed de sangre? Puedes ver el tráiler de lanzamiento en esta misma noticia

Cada uno de los ciudadanos de Vampyr es parte de una red social interconectada, y el destino de cada ciudadano, en un determinado círculo social, impactará la vida cotidiana de los demás, así como la dirección de la narrativa. Cada ciudadano tiene su propia historia, vida y objetivos personales, y cada uno de ellos puede ser salvado o sacrificado en la búsqueda de Reid.

Reid es un vampiro, y la forma más rápida de evolucionar y desbloquear nuevas habilidades sobrenaturales para el combate es bebiendo la sangre de los vivos. En Vampyr, la cuestión no es: "¿Mato?", sino: "¿A quién mato?". Los encuentros mortales plagan el viaje del doctor, y cada ciudadano ofrece una tentadora fuente de poder... pero eso acarreará consecuencias.