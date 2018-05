VIDEOJUEGOS | Anunciado el primer Pokémon para Nintendo Switch

Movida madrugada con la presentación de Pokémon Let's Go Pikachu y Pokémon Let's Go Eevee que será publicado para Nintendo Switch el próximo 16 de noviembre.

Destaca la vuelta a Kanto, la primera generación de Pokémon pero será un juego híbrido entre los Pokémon tradicionales y Pokémon Go, con lo que no habrá combates aleatorios. Sin embargo si habrá combates contra otros entrenadores dentro del juego y para ello utilizaremos los Pokémon que hayamos capturado en nuestro terminal móvil. También se anunciará próximamente un nuevo Pokémon, que todavía no se conoce.

Se ha presentado la Poke Ball Plus que es un dispositivo que nos permitirá jugar y capturar Pokémon en Switch mediante Bluetooth, con lo que no hará falta conexión a internet para utilizarlo.

El juego no dispondrá de modo Online, pero si se podrá jugar con otras personas en la misma consola con dos mandos.

Se espera que para 2019 se lance un nuevo juego de Pokémon enmarcado en la 8º generación del universo.