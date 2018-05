VIDEOJUEGOS | Análisis Dragon's Crown Pro

En 2013 Vanillaware nos traía para Playstation 3 y PSVita uno de los juegos que han marcado la anterior generación. Dragon's Crown llegaba con todo el halo de los clásicos juegos de 2D Beat 'em Up o Brawler, o para que nos entendamos, juegos del estilo de Streets of Rage o Final Fight pero ambientados en la edad media mágica con dragones, orcos, arañas gigantes... como The King of Dragons o Golden Axe. Y con la inclusión del rol como bandera.

Ahora nos llega 5 años después y gracias a Koch Media Dragon's Crown Pro enmarcado dentro de la nueva ola de lanzamientos de juegos de anteriores generaciones preparados para los nuevos formatos de 4K y 1080p.

No hay novedades destacables a nivel jugable en esta nueva versión, es más, el modo online es compatible con Dragon's Crown de Playstation 3 y PSVita y comparten servidores y podemos jugar con los jugadores que posean el juego en esas plataformas.

Las mejoras más notables aparte de la traducción del juego a un perfecto español es el rediseño del apartado visual a 4K. Y no es que lo han adaptado a las nuevas tecnologías, es que lo han rehecho de nuevo para que se ajuste perfectamente a esa resolución.

La banda sonora del juego original compuesta por Hitoshi Sakimoto era magistral pero para este Dragon's Crown Pro se ha regrabado por una orquesta en vivo que acompañará a los aventureros en esta nueva aventura y mejora notablemente el sonido general del juego.

En cuanto a la jugabilidad, Dragon's Crown Pro en un Hack and Slash en el que hasta 4 jugadores, ya sea en solitario, en una consola o directamente online deberán ir completando niveles con multitud de enemigos y en el que al final nos encontraremos un enemigo final más grande y poderoso.

Tendremos varias clases a elegir con distinta dificultad cada una: El guerrero, la hechicera, el mago, el enano, la elfa y la amazona. Todos ellos con características distintas y con un diseño espectacular y muy característico de los juegos de Vanillaware.

La aventura nos llevará a afrontar terribles desafíos dentro del reino Hydeland lleno de orcos, dragones, arañas... en pos de la Corona del Dragón. Y para ello tendremos que repetir las misiones dentro de los niveles para conseguir mejorar a nuestro personaje añadiendo habilidades, obteniendo mejor equipo y mejores compañeros de viaje.

Los enemigos normalmente son vulnerables a nuestros ataques pero hay ciertos seres que solo son vulnerables a un elemento y esto nos hará varias la estrategia, además podemos añadir habilidades de ataque nueva creando combos invencibles.

Además tendremos un personaje no jugable pero que podremos dirigir con el cuadro táctil o com el stick derecho que abrirá puertas o cofres y recogerá monedas que nos hayamos olvidado en el escenario. El modo de manejaro es con una manita roja que aparece en la pantalla y que además de hacer que el personaje no jugable vaya a donde le pedimos, también tiene la capacidad de descubrir premios ocultos dentro del escenario y que nos darán una pista brillante cada vez que estemos ante uno de ellos y con pasar la mano por ahi, automáticamente aparecerá en el escenario y estará a nuestra disposición.

El juego luce espectacular en 4K donde destacan los fondos de los escenarios que más que fondo es arte. La acción va muy fluida y con 4 personajes en pantalla el juego de luces no decae en ningún momento cuando la batalla está en su punto más alto.

Si eres un amante del rol y de los hack and slash de reinos de fantasía, Dragon's Crown es tu juego imprescindible porque te va a dar horas y horas de juego hasta tener a tus personajes a máximo nivel y poder llegar hasta el final o para jugar con tus amigos o con gente online. Si tuviste el juego y quieres retomarlo existe la función de Cross-save que recupera tu partida de Ps3 o PsVita en esta nueva versión y juegas con tu personaje de siempre.

El punto negativo es la falta de contenido nuevo jugable que hace que el que ya disponga del juego no obtenga ninguna novedad más allá de la resolución y el poder elegir entre el idioma en inglés o japonés de las voces de los personajes.

Pero a pesar de esto, Dragon's Crown Pro sigue teniendo la frescura de siempre con el aire retro que tan felices nos hizo de niños y es una compra obligada para aquel que o no lo tenga previamente o quiera actualizarse porque siempre le va a dejar un buen sabor de boca.