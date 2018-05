Ya a la venta la nueva colección de zapatos de Paris Hilton

Paris Hilton ha diseñado su propia colección de zapatos, que se compone de tres líneas diferentes: Oh My!, Must Have y Pretty in Colors. El diseño de todas ellas tiene una clara inspiración en el estilo de vida de la celebrity y el look que luce año tras año en la isla de Ibiza.

Paris Hilton siente auténtica pasión por los zapatos que compartirá con todos sus followers españoles en Instagram, red en la que publicará los modelos más icónicos de la colección disponibles en España. Todos los modelos de la colección SS18 de Paris Hilton han sido creados por artesanos italianos con los materiales de la más alta calidad.

Los precios de venta al público oscilan entre los 100 y los 150 euros dependiendo del modelo y la tienda.