VIDEOJUEGOS | Ya disponible la demo de Sushi Striker para Switch

Separa tu par de palillos, frótalos para pulirlos y quitarles las astillas y prepárate para disfrutar de una porción gratuita deliciosa acción gourmet con Sushi Striker: The Way of Sushido, cuya demo ya está disponible para descargar a través de la Nintendo eShop de Nintendo Switch.

Disfruta de un primer vistazo a esta peculiar aventura en la que el sushi es un bien preciado por todo el mundo: controlado por el malvado Imperio, ansiado por las gentes hambrientas de la república, y utilizado como arma para salvar al mundo por los lanzaplatos de sushi.

Sushi Striker: The Way of Sushido presenta una idea tan fresca como el salmón, combinando combates rápidos al más puro estilo puzle-arcade con elementos de RPG y una gran ración de humor de postre. El juego llegará a Nintendo Switch y Nintendo 3DS el 8 de junio de 2018.