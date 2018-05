VIDEOJUEGOS | Se presenta Battlefield V centrado en la Segunda Guerra Mundial

Con una visión única del conflicto más grande de la historia de la humanidad, Battlefield V permite a los jugadores sentir la inigualable intensidad de la Guerra Total y viajar a sorprendentes y cruciales momentos de la Segunda Guerra Mundial a través de nuevos modos multijugador exclusivos, el modo Historias de Guerra para un solo jugador y un nuevo modo cooperativo llamado Armas Combinadas.

Battlefield V contará con un gran soporte post-lanzamiento llamado Vientos de Guerra, donde el campo de batalla evolucionará constantemente con nuevos eventos, desafíos, batallas y recompensas que estarán siempre al alcance de los jugadores y de forma gratuita para todos los que cuenten con el videojuego.

El modo multijugador de Battlefield V será el más inmersivo de toda la saga, en un entorno que recrea las batallas de la Segunda Guerra Mundial que nunca han sido contadas y que permite a los jugadores sentir la fuerza del combate bélico y dar forma a la guerra a medida que esta transcurre. Los jugadores ahora pueden remolcar armas estacionarias, construir fortificaciones y reparar estructuras destruidas en el combate para convertir el campo de batalla en un aliado y de este modo obtener ciertas ventajas estratégicas. Ya sea arrastrando a un compañero de escuadrón a una zona segura o disparando una granada desde el cielo, los jugadores forjarán una conexión más profunda en un mundo en constante evolución, y lograrán la victoria frente a las mayores adversidades del campo de batalla. Gracias a esta libertad de adaptar y evolucionar el combate, la experiencia de cada partida nunca será la misma.

Tanto en los nuevos modos multijugador como en los clásicos, el jugador podrá llevar a su propia Compañía a la victoria en una experiencia dinámica donde cada batalla será única. Esta opción permitirá a los jugadores crear y personalizar profundamente sus soldados, armas y vehículos, que evolucionarán a medida que avancen en su partida, abarcando todo: desde el aspecto de los soldados hasta la forma en que combaten. También regresarán los modos preferidos de los fans de Battlefield como Conquista para 64 jugadores, la modalidad multijugador que culminará en el nuevo modo Grandes Operaciones, una nueva experiencia con actualizaciones de contenido recurrentes y basada en eventos de Vientos de Guerra. Estos eventos dinámicos combinarán varios modos y permitirán a los jugadores revivir a través de apasionantes batallas históricas momentos de valentía y absoluta desesperación mientras combaten por el objetivo final.

El aclamado modo Campaña para un solo jugador de Battlefield 1, Historias de Guerra, regresa también a Battlefield V. Sé testigo del conflicto a través de los ojos de hombres y mujeres de la Segunda Guerra Mundial y experimenta historias de la Gran Guerra jamás contadas, llenas de grandes momentos Battlefield. Descubre los gélidos paisajes noruegos en la piel de una joven combatiente de la resistencia noruega o desembarca en el calor del desierto del norte de África, entre otras Historias de Guerra que estarán disponibles en Battlefield V.

Vientos de Guerra es el nuevo enfoque de DICE para las actualizaciones periódicas de contenido, donde los jugadores emprenderán un viaje épico con su Compañía en batallas inesperadas durante la Segunda Guerra Mundial. No habrá un pase premium de temporada, todos los jugadores tendrán acceso a los mismos mapas y modos, manteniendo a la comunidad unificada mientras avanzan por Battlefield V. En Vientos de Guerra, el viaje a través de la Segunda Guerra Mundial tomará forma a través de experiencias temáticas que incluirán eventos y nuevas formas de jugar, como el modo Grandes Operaciones, mientras desbloqueas recompensas temáticas como como armas o vehículos, para dar forma así a tu Compañía.

Battlefield V estará disponible en todo el mundo el 19 de octubre en Xbox One, PlayStation 4 y Origin para PC. Con la edición Battlefield V Deluxe Edition tendrás acceso tres días antes el 16 de octubre, mientras que los miembros de EA Access y Origin Access podrán saltar a la versión de prueba el 11 de octubre. Los jugadores que reserven cualquier edición del videojuego con la oferta Battlefield V Enlister tendrán acceso anticipado a la Beta Abierta y otros beneficios, incluyendo opciones de personalización de soldados, acceso a asignaciones especiales a partir de la semana de lanzamiento y acceso inmediato a cinco armas en Battlefield 1. XBOX es el socio para consolas mientras que NVIDIA es el socio de PC para Battlefield V.

Para celebrar el próximo lanzamiento, EA y DICE están dando a todos los jugadores de Battlefield la oportunidad de descargar contenido premium de Battlefield 1 y Battlefield 4 gratis en Road to Battlefield V. Ahora, por tiempo limitado, los jugadores pueden descargar y mantener Battlefield 1 In the Name of Tsar y Battlefield 4 Final Stand.