VIDEOJUEGOS | Ya a la venta HITMAN: Definitive Edition

Warner Bros ha anunciado que HITMAN: Definitive Edition está disponible en tiendas a partir de hoy para PlayStation 4 Pro, PlayStation 4, Xbox One X y Xbox One. Desarrollado por IO Interactive, HITMAN: Definitive Edition reúne todo el contenido y actualizaciones de la primera temporada de HITMAN publicado anteriormente, además de nuevos disfraces para el agente 47 inspirados en títulos clásicos de IO Interactive (Freedom Fighters, Kane & Lynch y Mini Ninjas), para celebrar el 20 aniversario del estudio danés.

HITMAN: Definitive Edition incluye los siguientes contenidos:

- Pack de skins 20 aniversario de IO Interactive: tres nuevos skins inspirados en Freedom Fighters, Kane & Lynch y Mini Ninjas.

- HITMAN Primera temporada (juego principal): siete exóticas localizaciones de la primera temporada como París, Sapienza, Marrakech, Bangkok, Colorado y Hokkaidō, además de las instalaciones de la ICA.

- Contenido de la edición HITMAN Game of the Year: cuatro misiones de la campaña "Paciente cero", tres contratos temáticos que desbloquean tres armas exclusivas, así como los disfraces de payaso, cowboy y Raven de la reciente edición digital Game of the Year.

- HITMAN Episodio extra de verano: con las misiones extra de la ICA en Sapienza y Marrakech

- Pack Requiem de HITMAN: Blood Money: incluye el traje Requiem, el explosivo Pale Duck y la pistola cromada de la ICA.

- Todos los contratos destacados, los contratos de intensificación, los packs de desafío y las actualizaciones de HITMAN Primera temporada y HITMAN Edición Game of the Year.