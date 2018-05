VIDEOJUEGOS | Presentado el nuevo Call of Duty: Black Ops 4

¡Es hora de ponerse firmes porque Black Ops está de vuelta! La saga más jugada en la historia de Call of Duty y que se ha convertido en un fenómeno cultural en todo el mundo, regresa el 12 de octubre con el lanzamiento de Call of Duty: Black Ops 4. Una experiencia de combate completa, intensa y sólida. Black Ops 4 sube el listón con un modo multijugador que aumenta el juego táctico y las posibilidades del usuario, además de ofrecer la mayor oferta Zombies, con tres experiencias completas en el momento de su lanzamiento, y Blackout, donde el universo Black Ops cobra vida en una experiencia Battle Royale multitudinaria con personajes y ubicaciones icónicas de los cuatro títulos Black Ops. Distribuido por Activision y desarrollado por el galardonado estudio Treyarch, Call of Duty: Black Ops 4 transforma el universo del que han disfrutado millones de fans, gracias a la experiencia de juego más grande jamás creada en la saga.

El lanzamiento de Call of Duty: Black Ops 4 está programado para el 12 de octubre en las plataformas PlayStation 4, Xbox One y PC. Los fans ya pueden realizar la reserva del título y obtener acceso a la beta privada de Call of Duty: Black Ops 4. Black Ops 4 para PC ofrece una experiencia totalmente optimizada, que por primera vez en la historia de Call of Duty, estará disponible exclusivamente en Battle.net, el servicio de juegos online de Blizzard Entertainment.

El juego ha sido presentado hoy en el evento de la comunidad, transmitido en directo en 10 idiomas distintos, donde Activision y Treyarch han desvelado sus primeros detalles.

Call of Duty: Black Ops 4 cuenta con un sólido modo de combate, junto con nuevos niveles de personalización y jugabilidad táctica, y una gran variedad de nuevas armas, mapas y modos de juego en la última experiencia multijugador Black Ops. El título presenta el regreso del icónico sistema Pick 10, además de una serie de innovaciones en el control de armas, ritmo de combate, regeneración de la salud y movimientos del jugador. Black Ops 4 se adentra más que nunca en la ficción del modo multijugador, donde los participantes explorarán el mundo de los Especialistas; quiénes son, por qué existen y en qué batallas combaten juntos, mientras dominan su modo de juego a través de experiencias de combate individuales y multijugador. Black Ops 4 presenta una combinación de Especialistas nuevos y recurrentes, cada uno con sus propias armas, equipos y estilos de juego únicos. Los jugadores serán poderosos combatiendo solos, pero devastadores trabajando en equipo.

Celebrando el décimo aniversario del contenido original Call of Duty Zombies, Black Ops 4 presenta una experiencia Zombies completamente nueva y sin precedentes, que supone la mayor oferta disponible desde el momento de lanzamiento del título en la historia de la franquicia, con tres modalidades Zombies: IX, Voyage of Despair y Blood of the Dead. Con nuevas y apasionantes aventuras, un nuevo elenco de personajes y un terrible nuevo enemigo, Black Ops 4 Zombies contará con una intensa jugabilidad y un easter egg que pondrá a prueba a la comunidad de fans. También incluye la acción más personalizable hasta la fecha, nuevos sistemas para crear y completar desafíos de la comunidad, y sistemas sociales diseñados para conectar jugadores. Black Ops 4 reintroduce niveles de dificultad y un tutorial de juego para incorporar a nuevos jugadores al universo Zombies, mientras ofrece a los jugadores más hardcore la opción de aumentar el desafío. Además, cuenta con Zombie Rush, un nuevo modo que agiliza la experiencia de juego, presentando nuevos y atractivos desafíos para los veteranos, al tiempo que ofrece un nuevo ritmo para los recién llegados.

Además de presentar multijugador y Zombies en el estreno mundial de hoy, el equipo también ha mostrado Blackout: la nueva experiencia Battle Royale que combina el modo de combate rápido y fluido de Black Ops, con nuevos niveles salvajes de supervivencia en escenarios icónicos Black Ops reimaginados a amplia escala. Blackout es una experiencia diferente a cualquier otro juego o modo en la historia de Call of Duty, aquí los jugadores tendrán que buscar, crear estrategias, competir y sobrevivir para ganar. Presentando el mapa más grande jamás creado en Call of Duty - 1.500 veces más grande que Nuketown - Blackout empuja a los jugadores a enfrentarse mientras juegan como personajes clásicos de la serie Black Ops, incluyendo el elenco original de Call of Duty Zombies Origins. Luchando solos o en equipo, los jugadores participarán en diversos combates con vehículos terrestres, aéreos y marítimos, en un espacio nunca visto en Call of Duty. Se encontrarán en los mapas y las localizaciones Black Ops favoritas de los fans, y tendrán acceso a un enorme arsenal de armas y equipos Black Ops.

Para PC, Treyarch está desarrollando el juego en colaboración con Beenox, juntos están trabajando de cerca con Blizzard para optimizar Black Ops 4 para Battle.net. Black Ops 4 representa el mayor equipo de desarrollo reunido para un título de PC en la saga. Black Ops 4 en PC contará con resolución 4K y HDR, soporte para monitores ultra panorámicos y la capacidad de que los jugadores personalicen la calidad rendimiento y gráficos para su hardware específico. Además, podrán elegir entre opciones predeterminadas de controles, incluyendo opciones para jugadores zurdos, o personalizar completamente los controles de teclado y ratón según sus preferencias. Adicionalmente, Treyarch y Beenox han trabajado de cerca con el equipo de Blizzard para incorporar los sistemas sociales, la seguridad y la estabilidad de los servidores Battle.net a Black Ops 4, para prepararse para el lanzamiento en Battle.net el 12 de octubre.