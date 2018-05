Cómo triunfar en Instagram: 10 consejos clave

Las redes sociales son el principal medio de comunicación de gran parte del público. Lugares como Instagram, Twitter, Facebook o Snapchat están plagados de usuarios que comparten su día a día o incluso lanzan información de interés sobre la actualidad. En definitiva, son zonas en constante movimiento que pueden adquirir una influencia importante.

Sobre todo aquellos usuarios que logran amasar una gran cantidad de seguidores. Estos, ahora denominados como "influencers", logran captar a un gran número de personas que los siguen y, en cierto modo, los consideran reputados. Tan solo hay que mirar, por ejemplo, los perfiles de los famosos en Instagram y demás para ver a qué nos referimos.

Y tú, ¿quieres ser influencer en Instagram? Esta red social, centrada en la fotografía, se ha convertido en uno de los sitios donde es más importante alcanzar este éxito a nivel de influencia. Por eso, vamos a darte varias claves que debes seguir para escalar a los más alto. Aunque primero te recomendamos descargar la app de Instagram.

Os dejamos diez claves para alcanzar el éxito en Instagram:

1 - Elige un buen nombre artístico

Si quieres forjar una buena imagen, antes debes elegir un buen concepto. Los nombres artísticos son la mejor forma de construir una identidad. Hay que elegir algo que sea fácil de memorizar, que tenga gancho y que, además, cuaje con la personalidad que buscas reflejar.

2 - Calidad antes que cantidad

No te obceques en lanzar una cantidad fija de fotografías o posts al día, si hay algo que no termina de convencerte, no lo publiques. Es mejor lanzar un solo post realmente bueno a diez malos.

3 - Los hashtags importan

El sistema de hashtags sirve para que lo que publiques pase a formar parte de un sector determinado de contenidos. Usarlos en el texto que acompaña a tu foto es la mejor manera de hacer que, cuando alguien busque algo relacionado, se encuentre con lo que tú has subido y se anime a seguirte. Aun así, no es recomendable abusar de ellos.

4 - Juega con las etiquetas

Las etiquetas se utilizaban al comienzo para añadir a otras personas que aparecían en la foto, pero también pueden usarse como llamadas de atención. Si quieres que una persona en concreto vea lo que has hecho, tan solo tienes que etiquetarla y recibirá una notificación. Así, se puede establecer un feedback con el que además conectar con otros usuarios y extenderte más fácilmente.

5 - Haz selfies, pero no te pases

Está claro que tu perfil de Instagram es un rincón tuyo, pero si quieres ganar audiencia no puedes plagarlo de 300 fotografías en las que solo salgas tú. Algunas pueden funcionar, pero abusar no es lo correcto. Muestra un poco de tus amistades, de tu familia, del lugar en el que vives o incluso de aquellas cosas de la vida que te encantan. Aunque de esto último vamos a hablar mejor ahora.

6 - Enseña lo que te apasiona

Como decíamos, a tus seguidores también les interesa saber de ti, por eso es buena idea no cortarse un pelo a la hora de enseñar en publicaciones aquello que realmente te apasione o en lo que seas todo un artista o una artista. ¿Te gusta pintar?, ¿eres una fiera en los fogones?, ¿hay un deporte que se te dé fenomenal? Enséñalo sin tapujo alguno y sin miedos, a fin de cuentas... ¡eres una persona!

7 - Observa las tendencias y síguelas

Qué está de moda, ¿usar un filtro concreto?, ¿grabar un vídeo sobre algo? Pues súbete a ese tren y hazlo tú también con los hashtags pertinentes. Las tendencias suelen arrastrar a una gran marea de usuarios curiosos por saber qué es lo que se cuece, por lo que esta es la oportunidad perfecta de darles justo lo que buscan.

8 - Combina con otras redes

Quieres crecer en Instagram y conseguir cierta influencia, pero no descartes usar otras redes sociales. Si combinas bien con Facebook, Twitter y demás, puedes construir un flujo de seguidores que apunten directamente a ese perfil de IG que quieres alimentar. Hacerte eco en otras RRSS de los posts que acabas de hacer es tan sencillo como sincronizarlas, y los resultados además suelen ser realmente beneficiosos.

9 - El followback funciona... al principio

Intercambiar follows es una buena técnica para comenzar a forjar una buena base de seguidores, pero no hay que abusar de ella. Los seguidores son muy importantes, como también lo es la cifra que los separa de aquellos a los que sigues. Las cuentas más prestigiosas tienen la primera cantidad muy elevada y la segunda no tanto, dando a entender que son personas selectas pero muy conocidas. No lo olvides.

10 - La estética manda, incluso en tu perfil

Juega con la disposición de las imágenes en tu perfil de usuario o incluso a la hora de elegir los destacados. Si haces un buen montaje puedes captar aún más la atención de aquellos curiosos que caen por azar en tu cuenta de usuario.