VIDEOJUEGOS | Detroit: Become Human muestra su libro de arte

Detroit: Become Human, el thriller de ciencia-ficción exclusivo de PlayStation4 y desarrollado por el aclamado estudio francés Quantic Dream, muestra algunas imágenes que contendrá su libro de ilustraciones 'The Art of Detroit: Become Human'. En ellas se muestran diferentes artworks con la ambientación del juego, el planteamiento inicial de varias de sus escenas, así como los bocetos de cómo lucirían sus protagonistas y escenarios.

El libro, compuesto de 48 páginas, puede adquirirse ya en formato digital como incentivo de reserva a través de PlayStation®Store a través de la edición deluxe. Esta edición contiene:

El título Heavy Rain en PS4 disponible para jugar desde el mismo momento en el que se realice la reserva.

Libro digital de ilustraciones.

Banda sonora de digital deluxe.

Avatares.

Temas dinámicos de CyberLife y personaje principal para PS4.

Además, aquellos que quieran hacerse con el juego en formato físico podrán beneficiarse de éste y otros incentivos en los puntos de venta habituales haciendo ya su reserva.

Detroit: Become Human saldrá a la venta el próximo 25 de mayo en exclusiva era PS4 a un precio recomendado de 69,99€ y un PEGI 18. El título embarca al jugador en un futuro distópico donde el tejido industrial ha tomado impulso gracias a la introducción de los androides en la ciudad de Detroit. Pero la convivencia con los humanos no siempre será fácil y más ahora que los androides han comenzado a comportarse como si realmente estuvieran vivos.