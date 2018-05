El bikini que se ha puesto de moda en Instagram y vas a querer este verano

La primera vez que lo vimos fue de mano de la influencer barcelonesa Jessica Goicoechea en el festival Coachella. No supimos si amarlo u odiarlo pero sin duda tenía algo que no hacía que no pudiésemos dejar de mirarlo.

De estructura metálica de aros y color único se ha convertido en una prenda que está empezando a inundar paulatinamente instagram.

Hace poco lo vimos también en la catalana Belén Hostalet, y fue ahí cuando supimos que este bikini iba a triunfar. La influencer lo combinó con una camisa de rayas y un look desenfadado.

Hola lunes.⚡️#barcelona Una publicación compartida de BELEN HOSTALET (@belenhostalet) el 7 May, 2018 a las 1:34 PDT

Hace años fueron los bandeau de volantes, el verano pasado asistimos al renacimiento de los bañadores de una pieza... ¿Y este verano? Prevemos cuál va a ser el bikini que más furor va a causar este verano en las playas y piscinas españolas.

Perfecto para outfits o para utilizarlo debajo de camisas con transparencias.

El que hemos encontrado es de Bamba Swin, aunque no dudamos que dentro de poco empezarán a aparecer más diseños similares por las tiendas más conocidas.

Triangular y con escote pronunciado, perfecto para todos los tipos de cuerpo aunque hay algo que nos ha dado en qué pensar, y es en las marcas de bronceado que deja la parte de arriba de este bikini, sin duda no serán tan catastróficas como las que causan los trikinis pero la mejor idea quizás sea ir cambiando de bikinis de distintas formas para no causarnos ninguna marca demasiado llamativa.

Y tú... ¿Lo amas o lo odias?