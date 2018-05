¿Por qué necesitas una imprenta online?

Seas un particular o una empresa, en algún momento de tu vida has necesitado los servicios de una imprenta. Ya fuera para diseñar un flyer, un cartel personalizado, tarjetas de visita, cartas de menús, material para tu boda o un calendario personalizado, has necesitado de material impreso. Pero no todas las imprentas te ofrecen el mejor servicio en el menor tiempo, por ello, vamos a ayudarte a escoger la mejor opción.

Para escoger una buena imprenta, puedes consultar la guía de tu ciudad, pedir consejo a tus conocidos o recurrir a internet. Por suerte, puedes encontrar una buena imprenta online donde encargar tu proyecto de forma cómoda y a precios competitivos. Pero para saber que la opción que has escogido es la mejor, debes fijarte en la variedad de servicios que puede ofrecerte.

Una buena imprenta online debe ser capaz de manejar un catálogo de servicios muy amplio. Si en la web ves que puedes ofrecer papelería corporativa, pasando por material publicitario, material para hostelería, merchandising, material para eventos, y publicidad en gran formato entre otros servicios, es que has elegido bien. A mayor oferta de servicios mayor experiencia tiene la empresa, y por tanto mejores precios y mayor calidad en el trabajo.

Generalmente las grandes imprentas trabajan con los mejores proveedores, por lo que la calidad del material que te ofrecen está garantizada. De la misma manera, al manejar grandes volúmenes de compra de material el precio se abarata, y eso se verá reflejado en el precio final de tu pedido.

Por otra parte, al trabajar con una imprenta online, tienes la opción de pedir presupuestos sin compromiso, pudiendo así valorar y comparar ofertas. Y una vez hecho el pedido, te lo envían a tu domicilio con la comodidad que ello implica. Normalmente los portes suelen ser gratuitos a partir de cierto importe, por lo que siempre obtendrás un beneficio añadido.

Por otro lado, si la imprenta a la que le has encargado el trabajo te ha dado un buen servicio, puedes hacerte cliente y de esta manera conseguirás descuentos y ventajas cada vez que realices un pedido.

Los servicios de una imprenta son más útiles de lo que puedas pensar, no hace falta que tengas una empresa para necesitarlos. Como apuntábamos al principio de este artículo, puedes necesitar una imprenta para regalar por ejemplo un calendario personalizado, organizar la cartelería de una boda o evento personal, personalizar pegatinas y adhesivos, o incluso encargar unos colgadores para puertas.

Y hablando de puertas, puedes personalizar las puertas de madera de tu hogar con adhesivos personalizados. Aunque para personalizar las puertas, ya dispones de muchos modelos que te pueden facilitar la labor. Dependiendo del estilo de tu casa, la elección de las puertas es importante, ya que tienen que estar en armonía con el conjunto. En una casa de estilo moderno lo ideal es incluir puertas blancas o lisas en lugar de puertas de estilo rústico o madera.

Decorar con puertas de madera

No obstante, en la actualidad la mezcla de estilos en decoración permite casi cualquier combinación, por lo que colocar puertas de madera con cristaleras por ejemplo puede encajar perfectamente con cualquier tendencia decorativa. Además, la madera, al ser tan versátil permite diferentes acabados: lacado, rústico, en láminas, o en diferentes colores y tamaños. La ventaja es que te las pueden fabricar a medida, y puedes añadirle los accesorios o herrajes que prefieras para darles un toque más personal.

Al contrario de lo que se suele pensar, las puertas de madera no tienen por qué tener un precio elevado. Puedes encontrar ofertas muy interesantes en outlets especializados en carpintería para el hogar que disponen de todo tipo de puertas de gran calidad a precios muy competitivos.

En cualquier caso, para elegir las puertas para tu hogar, tienes que tener en cuenta una serie de factores. En primer lugar, has de prestar atención al estilo y características de la habitación o estancia donde queremos agregar la puerta. Esto incluye luz de que dispone, el tamaño, el color de los muebles, o incluso el color de las paredes.

En segundo lugar, y para poder escoger el acabado perfecto de las puertas, tienes que tener en cuenta los pequeños detalles en la decoración o estilo de la estancia. La combinación de los colores siempre tiene que guardar cierta armonía y coherencia, de lo contrario no podrás conseguir un buen efecto estético, ni un ambiente acogedor.

Por último, ten en mente el uso que le va a dar a la puerta, no es lo mismo una puerta corredera para separar un salón de la terraza, que la puerta del aseo, o la puerta del dormitorio. Cada una de ellas, dan acceso a diferentes espacios, y por lo tanto puedes personalizarlas acorde con el uso de la estancia a la que de acceso.