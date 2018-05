ENTREVISTA: Kat Bestard CM de Magic: "La vuelta a Dominaria marca 25 años de juego."

Kat Bestard es la Community Manager de Wizards of the Coast o más comunmente llamado el juego de cartas Magic. Nos ha atendido en esta entrevista con motivo del 25 aniversario de la marca y nos contará las novedades de la vuelta de Dominaria y las celebraciones de estas dos décadas y media de uno de los juegos con más jugadores en todo el planeta.

Pregunta: Hola Kat, encantado de poder entrevistarte! Antes de empezar, cuéntanos sobre ti para que nuestros lectores conozcan un poco más

Respuesta: Pues a ver... Empecé a jugar a Magic allá por 2009 con un grupo de amigos y poco a poco fui interesándome más por el juego. Se puede decir que he pasado por todas las etapas como jugadora, desde jugar en el salón de casa a competir en eventos grandes tanto a nivel nacional como internacional y, bueno, ahora aquí estoy, trabajando para Wizards of the Coast. Aparte de Magic, me gustan muchísimo los videojuegos, el cine y leer.

P: 25 años cumple Magic The Gathering, ¿cómo lo vais a celebrar?

R: Pues se puede decir que la celebración del aniversario ya ha empezado volviendo al épico plano de Dominaria. Pero no se acaba aquí la cosa. 25 años no son pocos y vamos a celebrar varias "fiestas de cumpleaños" en el mundo, una de ellas se celebrará durante el Grand Prix de Barcelona que tendrá lugar el último fin de semana de junio. En este evento, ¡habrá la posibilidad de jugar un evento especial de Rochester draft de Unlimited entre otras muchas sorpresas que tenemos preparadas!

Aclaración: (Los Rochester draft son muy old-school. En este formato, los sobres son abiertos de uno en uno y colocados boca arriba en la mesa, luego cada jugador va drafteando de ahí. De esta manera, todo el mundo ve lo que eligen todos los jugadores).

P: Acaba de aparecer una nueva colección que vuelve a Dominaria, el mundo inicial de este universo. ¿Qué significa esta vuelta para Magic?

R: Esta vuelta a Dominaria marca 25 años de juego. Dominaria es el plano en donde muchas de las más épicas historias de Magic han tenido lugar. Los jugadores más nuevos tienen la posibilidad de descubrir uno de los multiversos más épicos del juego y los jugadores más veteranos evocarán los recuerdos de sus inicios de Magic. Es una colección muy "mágica" y que hará las delicias de todos nuestros fans, ¡incluso aquellos que han estado de parón!

P: ¿Qué novedades nos aporta esta nueva colección?

R: Esta colección trae varias novedades para celebrar la historia del juego. Es el caso de los hechizos "históricos" que incluyen unas cartas nuevas llamadas "Saga". Las sagas con unos encantamientos nuevos que, digamos, cuentan una historia a base de disparar habilidades. Se dividen en tres partes y se activa la primera parte en cuanto entran en juego y al principio de los dos siguientes mantenimientos. Una vez resueltos todos, se irá al cementerio. Las sagas, los artefactos y lo legendario son hechizos históricos. Además de este nuevo tipo que mete más diversión al juego, hemos traído de vuelta la habilidad de "estímulo"; dicha habilidad hace algo extra al jugar la carta a cambio de un coste adicional. Queríamos remarcar aún más lo legendario que es este set y para ello también hemos traído los "conjuros legendarios" que sólo pueden ser lanzados si controlas una criatura legendaria o un planeswalker.

La mezcla de las nuevas cartas con las habilidades más características del pasado consigue darle a la colección un sentido único.

P: ¿Qué eventos prevé celebrar Magic en España para conmemorar estos 25 años?

R: Tal y como te he mencionado previamente, los principales eventos para celebrar estos 25 años serán los denominados Grand Prix de Aniversario en los cuales habrá varias actividades para celebrar el cumpleaños de Magic, además de los Rochester Draft especiales. Los Grand Prix de Aniversario tendrán lugar en verano en diferentes continentes y los elegidos son Grand Prix Las Vegas, Grand Prix de Singapur, Grand Prix de Barcelona, Grand Prix de Sao Paulo, Grand Prix Chiba y la Gen Con de Indianápolis.

P: ¿Durante estos eventos os encontráis más jugadores de los de antes o más jóvenes?

R: Esperamos encontrar todo tipo de jugador en estos eventos: los jugadores profesionales que compiten para clasificarse en el Pro Tour, los fans que juegan con sus amigos en el salón de casa, los jugadores más novatos que han aprendido a jugar en el Magic Open House, los jugadores veteranos e incluso los que han vuelto a jugar con Dominaria después de estar un tiempo alejados de las mesas de juego.

P: Están muy de moda los E-Sports actualmente. ¿Se plantea Magic The Gathering dar el salto a este nivel y tener jugadores profesionales y que puedan vivir de ello?

R: Magic: the Gathering tiene un circuito competitivo desde hace unos 20 años y jugadores profesionales establecidos. Un ejemplo local son los españoles Javier Domínguez (actualmente en el top del ránking mundial de jugadores de Magic) o Antonio del Moral, campeón de Pro Tour, el evento más competitivo y elitista de nuestro juego. Los jugadores pueden clasificarse a este evento obteniendo un determinado número de puntos Profesionales (Pro-Points) que se consiguen en eventos competitivos como el Grand Prix, quedando en los primeros puestos en dichos eventos, o bien ganándose su plaza en los eventos Regional PTQ a los que se clasifican previamente a través de los eventos Preliminary PTQ. Hay varias formas de clasificarse para este circuito, pero sólo los mejores jugadores podrán llegar hasta el final.

Magic también cuenta con la Copa Mundial de MTG, donde compiten equipos de diferentes países para llevarse el trofeo a casa. El capitán del equipo suele ser el jugador nacional con más puntos profesionales al finalizar la temporada anual y en los eventos clasificatorios nacionales, comúnmente llamados el "Nacional" se clasifican el resto de integrantes del equipo que acompañarán al capitán a llevarse la gloria. Este año en diciembre y cerquita: Barcelona.

He intentado resumirlo lo máximo posible pero hay tanto que se puede contar aquí...

P: Más o menos cuántos jugadores creéis que puede tener la comunidad española de Magic?

R: No manejamos datos exactos, pero sí que podemos decir que está en permanente crecimiento en los últimos años. A nivel global, sí que te puedo decir que somos más de 20 millones de jugadores disfrutando de Magic.

P: ¿Cómo podemos animar a los jóvenes a aprender e introducirse en este fantástico mundo?

R: Actualmente hay un gran programa para las tiendas adscritas a Wizards Play Network llamado Magic Open House. Poco antes de los eventos de Presentación, se celebra una especie de puertas abiertas en dichas tiendas en las cuales la gente interesada en el juego puede aprender a jugar además de llevarse cartas gratis, ya que se les da un mazo para empezar a jugar totalmente gratuito. No obstante, tenemos siempre en cuenta a nuestros fans, quienes están invitados a ir para ayudar a los novatos o traer a sus amigos para enseñarles a jugar. ¡Pueden conseguir cartas promocionales exclusivas tan solo por participar! Además de Magic Open House, también ofrecemos una variedad de productos enfocados a ayudar a los jugadores más novatos a entrar dentro de nuestro fantástico mundo como los mazos Planeswalker o los kits de construcción de mazo.

P: ¿Tú sueles jugar a Magic? Cuéntanos un poco los mazos que utilizas habitualmente.

R: Yo he sido, soy y seré muy jugona. Siempre que puedo juego con mis amigos o acudo a alguna tienda a jugar algún Friday Night Magic, el evento semanal que se celebra todos los viernes en las tiendas oficiales de Magic. Mi formato favorito siempre ha sido Estándar porque está en constante cambio y eso supone un reto para el jugador. En Estándar suelo jugar colores Bant (azul, verde y blanco). En Modern soy jugadora acérrima de Jund (negro, rojo, verde) y es difícil hacerme cambiar de opinión. De hecho, el último mazo que me hice en Estándar era también de esos colores y la verdad es que me funcionaba muy bien. También he jugado Legacy y me divierte mucho jugar Draft.

Como puedes ver, me gusta mucho eso de combinar varios colores y jugar todos los formatos que pueda, ¡abarco mucho!

Muchas gracias Kat, espero que sean 25 años más y que podamos volver a entrevistarte en ese tiempo.