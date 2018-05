El tren es la opción favorita de los viajeros

Nuestro país es líder mundial en alta velocidad. Desde el nacimiento hace años del tren AVE la venta de sus billetes de tren se han multiplicado. Cada vez son más las personas que eligen a la compañía ferroviaria Renfe para realizar sus desplazamientos.

Renfe AVE (Alta Velocidad Española) es una marca comercial que se comenzó a usar para denominar la primera línea de alta velocidad española, la cual fue Madrid - Sevilla. Inició sus operaciones el 21 de abril de 1992 en el marco de la inauguración de la Exposición Universal de Sevilla. En un origen la intención era construir un acceso entre Getafe y Córdoba pero, debido al cambio de ancho en las vías, se decidió hacer una línea completa. A los siete días de su inauguración comienzan a circular trenes, que van desde Madrid, Sevilla, Córdoba, Puertollano y Ciudad Real.

Ventajas de viajar en tren

Los trenes de alta velocidad se promocionan desde hace años como una alternativa al tráfico aéreo. Tiene atractivos que cada vez seducen más a los pasajeros, entre los que prima la comodidad al llegar y salir del centro de las ciudades; lo hace de este una opción mucho más cómoda para autóctonos y extranjeros, pues de esta manera evitan tener que tomar otros medios de transporte, como taxis o autobuses para desplazarse hacia el origen de salida. Además a esto se le suma que desde el punto de vista medioambiental los trenes (eléctricos) son más eficientes y generan menos CO2 que los aviones, convirtiendo esta elección de transporte el favorito para las personas con conciencia ecológica.

Dónde comprar billetes

La mejor manera de comprar los billetes de tren es a través de Internet. Existen webs que ofertan los mejores precios, realizando una comparación minuciosa de cuáles son los billetes más económicos que hay en la red. Solo es necesario introducir las fechas deseadas, el origen, el destino y la propia página facilitará al comprador las horas en las que viajar será más rentable en en el intervalo de días señalado.

Todo esto se puede conseguir gracias a páginas como trenes.com que ofrecen la posibilidad de adquirir billetes de trenes, sin importar el destino o la modalidad.

En caso de que surgieran dudas durante la fase de compra el sistema facilita un mecanismo para ofrecer una resolución inmediata, y además otorga la función de anular o cambiar la compra si el cliente así lo desea.

También existen ventajas para los autónomos y empresas dado que es posible aunar todas las facturas de viajes durante un mes y así poder simplificar la contabilidad.

Ventajas

Rapidez: Gracias a los trenes de alta velocidad, poder llegar de un extremo a otro del país es cada vez es más sencillo.

Comodidad: Los asientos son más grandes, cómodos y existe mayor separación entre ellos, si se compara con los de un avión. Los pasajeros pueden usar el móvil, el WIFI y el portátil en todo momento.

Accesibilidad: Al estar en las estaciones de trenes en el centro de las ciudades, se puede acceder a ellos de manera sencilla y rápida, sin necesidad de desplazarse varios kilómetros en busca del aeropuerto. Muchas personas que vienen de visita valoran este transporte porque les ahorra problemas, como tener que mirar qué líneas de autobuses conectan las afueras de la ciudad con el centro, que es donde habitualmente tienen el hotel.

Rapidez al embarcar: Para acceder a un avión debes llegar como mínimo una o dos horas antes. Para entrar a un tren solo necesitas llegar 2 minutos antes de que cierren las puertas. Esto supone un gran ahorro de tiempo.

Puntualidad: El AVE sale siempre a su hora y apenas tiene retrasos. Esto da confiabilidad a este modelo de viaje, pues asegura al pasajero que llegará a su destino cuando lo tenía previsto.

Seguridad: Casi no existen accidentes ferroviarios y menos aún de trenes de alta velocidad. Además las medidas que se toman previas a embarcar hacen que los pasajeros se sienta cómodos dentro de las instalaciones.

No hay facturación: Lo que hace que la entrar y salir de él sea rápido y fácil, pues no hay tiempos de espera ni largas colas para poder recoger las maletas. No existe un límite de bultos, por lo que se puede llevar un par de maletas acompañadas de un bolso, sin tener la preocupación de tener que facturar alguna de ellas.

Comida: Al tren se puede subir cualquier alimento y bebida sin necesidad de que esta pase por controles molestos. Contrariamente de lo que ocurre en el avión, al AVE se puede acceder con cualquier alimento, ya venga de casa o sea recién comprado.

No existe límites respecto a los líquidos con el que se puede viajar. Los pasajeros pueden llevar una botella de agua, un neceser repleto de perfumes, maquillaje o champú.