VIDEOJUEGOS | Star Wars: Una historia de Videojuego

Star Wars: Una historia de videojuego

Desde que se estrenara Star Wars: Una nueva Esperanza allá por 1977 y se convirtiera en una saga de culto en el ámbito cinematográfico no han parado de salir videojuegos inspirados en la creación de George Lucas.

Más de 100 juegos a día de hoy han sido publicados para todas las plataformas de juego y en todos los formatos, lo que quiere decir que, también en la empresa del ocio electrónico triunfa esta saga.

Vamos a hacer un repaso por los principales juegos ambientados en este universo comenzando por The Empire Strikes Back (1982), el primer juego inspirado en Star Wars aparecido para Atari 2600 y para ZX Spectrum entre otras y que recrea la segunda película de la saga. Un juego de disparos en desplazamiento lateral.

El primer gran éxito de la saga se produce con Super Star Wars (1992) inspirado en la primera película con uns gráficos bastante impresionantes para la época y aparecido en Super Nintendo. Tuvo dos secuelas que también son muy valoradas.

En Nintendo 64 remarcamos Shadows of the Empire (1996), inspirado en un mercenario durante el Imperio contraataca y que ya tiene formato en tres dimensiones y sobretodo Star Wars: Episodio I: Racer (1999) un juego de carreras de vainas como en las que participaba Anakin Skywalker en el primer episodio de la nueva trilogía. Reproducía fielmente las naves y los circuitos de la película.

En Playstation aparecieron varios juegos sobre el Episodio I, II y III que dejaron muy buen sabor de boca ya que te ponía en la piel de los verdaderos protagonistas de las películas pero Lego: Star Wars (2005) fue un punto y aparte. Poder jugar las películas realizadas con piezas de Lego fue un éxito tanto para las películas de LucasFilms como para la Warner Bros.

Star Wars: Caballeros de la Antigua República (2003) y su segunda parte aparecida 2 años después son considerados los mejores juegos de la saga. Son juegos de Rol en los que tomas el papel de un personaje muchos años antes de lo que sucede en las películas y podrás elegir entre ser Jedi o Sith, el color de tu sable láser, la longitud, etcétera. Un espectáculo para cualquier fan de la saga.

Para Xbox 360, Playstation 3 y Nintendo Wii hay que destacar las dos entregas de Star Wars: El Poder de la Fuerza (2008 y 2010). Una entrega que nos pone en la piel de StarKiller, un alumno aventajado de Darth Vader en una aventura épica.

Para finalizar el universo de Star Wars está volviendo a renacer tras unos años sin muchos éxitos con los Star Wars: Battlefront I y II (2015 y 2017). Con un formato de juego de disparos en primera persona y añadiendo a la coctelera, naves, personajes míticos de la saga y escenarios de las películas, Electronics Arts ha realizado dos juegos que retoman el nivel que hacía tiempo no se veía.

A pesar de que nos dejamos muchos juegos en el tintero, con los nombrados te sentiras como un Jedi con un sable láser en las manos. May the 4th Be with You