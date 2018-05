¿Por qué se celebra el 4 de mayo el día de Star Wars?

Cada 4 de mayo se celebra el Día de Star Wars. Festivales, maratones de películas y encuentros entre millones de fans se convierten en el tópico de cada año para celebrarlo. #StarWarsDay, además, es hoy trending topic mundial en Twitter.

La elección de esta fecha para honrar a la serie fantástica iniciada por George Lucas no coincide con el aniversario de su estreno. Empezó como una broma del Partido Conservador inglés en el diario británico "London Evening News, en su edición del 4 de mayo de 1979. Aquel día, felicitaban a Margaret Thatcher por su nombramiento como primera ministra. "May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations", decía el mensaje, en un claro juego de palabras con el "May the force be with you" (traducido como "Que la fuerza te acompañe") que tan popular es hoy gracias a la saga galáctica.

Desde entonces, se ha convertido en tradición.

NOVEDADES EN REDES Y JUEGOS

Además, y desde que en el 2011 el Toronto Underground Cinema organizara un festival de cine el día de la fiesta galáctica, muchas empresas aprovechan para lanzar ofertas y promociones. Por ejemplo, y con motivo del Star Wars Day 2018, Snapchat ofrece un nuevo filtro para transformarse en Chewbacca. También, quien comparta su ubicación en la aplicación podrán ver a su avatar blandir un sable de luz.

Steam, la mayor plataforma de juegos online, tendrá ofertas con juegos de Star Wars. Los descuentos llegan hasta el 75%. Desde que, en 2011, Toronto Underground Cinema organizara un festival de cine ese día de fiesta, multitud de empresas aprovechan la ocasión para ofrecer ofertas y descuentos especiales en sus productos de Star Wars.

En la página oficial de Star Wars se expone toda una agenda de actos y homenajes para celebrar la jornada por todo lo alto.

ESTRENO DE ALTA EXPECTATIVA

Este 25 de mayo, los seguidores del universo galáctico podrán disfrutar del estreno de Han Solo: Una historia de Star Wars, el spin-off protagonizado por Alden Ehrenreich, que se pone en la piel del personaje que inmortalizó Harrison Ford.

Además, cabe destacar que es el segundo Día de Star Wars sin Carrie Fisher.