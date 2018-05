Invitaciones de bodas, las temáticas y estilos que más están triunfando en el 2018

La celebración de una boda es un evento de gran trascendencia para todos los que acuden no solo los novios que pasarán a vivir un enlace mutuo inolvidable, sino también familiares, amigos y conocidos en general. Para transmitirles la buena noticia de que tanto en la iglesia como en el lugar escogido para el banquete la pareja desea contar con la presencia de dichos individuos las invitaciones de boda o partecipazioni matrimonio como las llaman en Italia resultan idóneas.

Este tipo de invitaciones de boda en formato físico se caracterizan por hacer gala de multitud de estilos distintos, existiendo a día de hoy diversas temáticas que son sinónimas de éxito. A continuación, leerás información sobre todas ellas, ayudándote a coger ideas en caso de que no sepas qué diseño plasmar en las invitaciones para tu boda.



Las invitaciones de boda de estilo hippie chic están en pleno auge



Basta con echar un vistazo a la calle para cerciorarse de que la moda hippie chic ha vuelto. Diariamente son multitud los chicos y chicas que se dejan ver en lugares públicos con ropajes que parecen sacados de los años setenta, aunque los mismos presentan una serie de cambios para adaptarse a los tiempos actuales.



Dicha tendencia también ha calado hondo en otros sectores, siendo un claro ejemplo el de las invitaciones boda con detalles de la cultura hippie. Desde la clásica furgoneta campera que tanto se dejaba ver en la década mencionada anteriormente hasta motivos florales y tonos que dotan al conjunto de una relajante calidez, son varios los aspectos típicos que suelen darse cita en ellas.



La apariencia visual no es lo único que destaca de las mismas, puesto que también merece una mención especial el económico precio del que acostumbran a hacer gala. Aunque este motivo no es el único que ha ocasionado el éxito de este tipo de invitaciones de boda baratas.



Y es que las de estilo hippie chic han visto aumentada considerablemente su popularidad a raíz sobre todo de la proliferación de las bodas en parajes exteriores, desde un entorno rural como un campo con su correspondiente altar hasta una cala de aguas cristalinas, lugares para los que son ideales dichos conjuntos, aunque también congenian especialmente bien con las tradicionales bodas llevadas a cabo en las iglesias.

Temática de viajes: cada vez más presente en las bodas

Conforme el tiempo ha ido pasando muchas parejas han desarrollado un deseo que se resume en tematizar su respectivo enlace matrimonial. Para tal fin son innumerables las ideas que tienen en mente, aunque una gran cantidad de novios se acaban decantando por la temática de viajes en sus invitaciones que tanto suele gustar a todos los sujetos que asisten a la boda en cuestión.



Si también es de tu agrado a la hora de elegir los detalles de boda tienes a tu disposición multitud de elementos que se adaptan a la perfección a los requerimientos de la mencionada opción de tematización. Así lo demuestran las invitaciones que contienen desde una recreación de una brújula hasta un pequeño globo terráqueo, todo ello presente en el interior de una caja que imita la apariencia del clásico paquete que tras ser enviado desde un país lejano ha recorrido multitud de regiones hasta llegar a su destino.



Ciertamente son invitaciones de boda originales que sorprenden a todos los individuos. Una clara muestra de ello reside en las sonrisas de sorpresa que se dibujan en los rostros de los invitados tras contemplar un conjunto cuya apariencia es asombrosa en todos los sentidos, gustando especialmente a aquellas personas que son amantes de las experiencias que se viven al viajar alrededor del mundo.



De la misma manera en que las invitaciones hippies recientemente descritas son idóneas para bodas que tienen lugar en el exterior en este caso aquellas que se basan en la temática de viajes resultan en una elección inmejorable para los enlaces matrimoniales que acontecen en un país extranjero, desde Malta hasta los Estados Unidos. Dicha opción cada vez es más habitual entre los novios de hoy en día, los cuales aprovechan el trayecto realizado para disfrutar de su respectiva Luna de Miel en la misma región en la que ha sido celebrada la boda.



Los diseños vintage triunfan en la actualidad



Mensualmente son diversos los eventos de carácter retro que se celebran en España, desde ferias de videojuegos en las que únicamente tienen cabida aquellos títulos lanzados en la década de los ochenta hasta exposiciones de muebles antiguos que son objetos de deseo por parte de los amantes del estilo vintage, los cuales cada vez son más numerosos.

Precisamente por ello las invitaciones boda retro son tan populares a fecha de hoy, caracterizándose por una apariencia minimalista y sencilla que también se da cita en el elemento utilizado para albergarlas, desde el clásico sobre que contiene detalles más propios de una época anterior hasta una caja de pequeño tamaño que gusta tanto a hombres como a féminas.