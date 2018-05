Guía de las maratones y medias maratones más populares de Europa

Con el auge del running cada vez más gente se anima a participar en un evento de este tipo. La media maratón, aunque es ya de por sí un pelín intimidante, es un buen punto de partida, mientras que la maratón es el gran test de resistencia y fuerza mental.

La gran variedad de paisajes, ciudades y culturas hace a Europa un gran continente para este deporte. Por tanto, hemos decidido hacer una lista de las 40 maratones y medias maratones más populares, no solo por su tamaño, sino también por su originalidad o diversidad.

Hay un gran número de maratones en Europa y cada una de ellas tiene algo especial que ofrecer. Por ejemplo la Midnight Sun Marathon, donde los participantes corren en un paisaje en el que el sol nunca se pone o el GöteborgsVarvet que fue la mayor media maratón del mundo en 2014. Europa también acoge numerosos records en carreras, como el EDP Lisbon Half Marathon, donde Zersenay Tadese tiene el record de tiempo de media maratón, y las BMW Berlín Marathon que tiene el mayor número de records mundiales que cualquier otra maratón.

LOS TOP 5

La mayoría de los records maratonianos del mundo los tienen hombres. En España las top maratones según la Real Federación Española de Atletismo se pueden encontrar en el norte o en el sur según la época del año. En definitiva, vivas donde vivas, probablemente tengas una buena maratón cerca.

Además, las maratones no son solo para los participantes: en grandes eventos como The Great North Run en Inglaterra puedes disfrutar de la maratón también como espectador. Si eres más de climas cálidos, la Athens Authentic Marathon o la Maratón de Barcelona son buenas opciones. Pero si el calor no es lo tuyo, siempre puedes disfrutar de las carreras otoñales.

Fuente: Shopalike