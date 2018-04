Cómo acertar con los looks para eventos importantes

Comienza la temporada de BBC (Bodas, Bautizos y Comuniones) y también la época de graduaciones. En estos casos elegir qué llevar no es una decisión fácil, todos queremos ir perfectos, ganarnos cumplidos y no arrepentirnos un año después al ver las fotos del evento de la decisión que tomamos.

Por todo ello, hemos reunido algunos consejos e ideas que pueden ser útiles a la hora de elegir estos looks tan especiales.

ADECÚATE AL LUGAR

No es lo mismo una boda en la ciudad, que en la playa. En la segunda opción quizás esos stilettos que tanto te han gustado no sean una buena opción y en la primera un tocado con flores silvestres puede estar fuera de lugar. Cada boda es distinta, como invitado conoces a los novios, su estilo y aquel que seguirán en la boda. Más informal o casual. Lo mismo se aplica a las graduaciones, en general suelen darse de día y el brilli-brilli puede no ser la mejor opción, aunque luego vayas a salir de fiesta, mejor que dejes las lentejuelas colgadas en el armario.

EL TOTAL BLACK NO SIEMPRE ES UN ACIERTO

En los eventos de mañana resulta agobiante y en las de noche, la opción fácil. Si bien es cierto que el negro es el color por el que solemos optar a la hora de elegir nuestros vestidos más elegantes sin duda NO es una opción para bodas de día, en graduaciones probablemente te arriesgues a coincidir con más de la mitad de tus compañeras y en comuniones/bautizos o celebraciones religiosas resultará soso. Todo sea dicho, las normas están para romperlas, si has encontrado un vestido que te sienta como un guante o el negro es el color con el que más cómodo te sientes, ¡adelante!

ARRIESGA Y ACERTARÁS

Te animamos a que siempre apuestes por arriesgar, intenta huir de tiendas famosas cuyas prendas puedan coincidir en los estilismos de algún otro invitado. Apuesta por diseñadores pequeños, boutiques o tiendas online, sobre todo esta última opción, aparte de probablemente ser más económica será más difícil que coincidas con alguien que si te compras un vestido de la última temporada de alguna de las tiendas de Inditex.

Una recomendación: arriésgate con un traje o un dos piezas, siempre pensamos en vestidos, pero un traje puede ser igualmente femenino y aportarte comodidad y originalidad.

BOLSOS PEQUEÑOS SIEMPRE

Lleva sólo lo necesario. Maquillaje para retocarte, un pequeño peine, tiritas antirozaduras (siempre), un cargador portátil para el teléfono móvil y en caso de que sea necesario, unas bailarinas plegables, aunque es preferible que elijas unos tacones cómodos para poder aguantar todo el día sin cargarte el outfit.

Un acierto seguro son los bolsos de mano, hacen que tu look parezca más sofisticado. Evita bolsos colgados al hombro o aparatosos.

Respecto a qué bolso elegir, no tiene porqué ser de los mismos colores que tu outfit, puedes dar un punto de color distinto, añadir el toque justo de pedrería o incluso convertirse éste en el punto fuerte de tu look.

NO TE PASES CON EL MAQUILLAJE...

Sí, es un evento especial y quieres que tu maquillaje también lo sea pero eso no quiere decir que tenga que ser excesivo. Un maquillaje nude puede triunfar más que un smokey de 50 sombras distintas. El maquillaje natural y fresco es ideal para los eventos de día y en los de noche a veces sencillamente vale con un maquillaje más normal unido a un buen pintalabios.

Prueba a hacerte el maquillaje días antes y experimenta nuevas técnicas, pero nada de innovar las horas antes. Analiza tus rasgos, sácate partido y hazte aquello que más te favorezca.

...NI CON LOS COMPLEMENTOS

Cómo dijo la gran Coco Chanel: "Antes de salir de la casa, mírate al espejo y quítate un accesorio". Si has elegido unos pendientes maxi evita sobrecargarlo con collares y viceversa.

Y LO MÁS IMPORTANTE...

Encántate ese día. Si aquello que has elegido te identifica, te sientes a gusto con ello y te queda bien todos lo notarán. Si tú sientes que brillas no nos cabe duda que lo harás.