VIDEOJUEGOS | Ya a la venta Shantae Half-Genie Hero Ultimate Edition

Parece que el buen tiempo empieza a acompañar y Shantae Half Genie Hero Ultimate Edition ha preparado sus mejores galas para comunicar que ya está a la venta.

La edición física de esta entrega de Shantae incluye un libro de arte de 100 páginas muy cuidado y con diseños de personajes, escenarios y enemigos. También viene con el CD con la banda sonora de Risky Beats.

Pero no todo son añadidos físicos, la edición contiene 3 DLCs, Pirate Queen's Quest, Friends to the End y un pack de atuendos que incluye el nuevo traje de baño exclusivo, ideal para este verano.

Shantae Half Genie Hero Ultimate Edition ya está aquí y la podéis conseguir en los puntos de venta habituales.