VIDEOJUEGOS | Análisis Yakuza 6: The song of Life

Todo principio tiene un final como dice la canción y el de Kazuma Kiryu, protagonista de la saga Yakuza, llega en esta sexta entrega.

Y es que este Yakuza 6: The Song of Life nos llega con año y medio de retraso a occidente, ya que los jugadores de Japón ya pudieron disfrutarlo y que lo distribuye en españa Koch Media. Y además nos llega traducido únicamente al inglés con voces en japonés.

Dos preguntas son las primeras que se hace una persona neófita en Yakuza 6 que se haya interesado por él:

¿Es necesario haber jugado los anteriores Yakuza? La respuesta es que no. Sega nos ha proporcionado en el menú principal del juego una opción llamada Memories que nos hace un resumen de las partes anteriores y nos adentra en la historia de este Yakuza

¿Es necesario saber inglés para jugarlo? No es necesario ser bilingüe en la lengua de Shakespeare pero es cierto que tener nociones de inglés facilita algunas cosas, aunque a decir verdad, hay partes del juego en la que los personajes hablan con jerga mafiosa y se hace dificil comprenderlo, pero son cortos periodos de tiempo y realmente se entiende perfectamente con, como decimos, nociones, y si no sabéis nada de inglés, es momento de aprenderlo jugando a videojuegos con este Yakuza 6.

La historia comienza cuando el Dragón de Dojima, el cuarto jefe de la Yakuza, Kazuma Kiryu sale de la cárcel tras pasar 3 años detenido y se encuentra que su hijastra, una ex estrella pop, retirada en la cumbre de su carrera por querer pasar más tiempo con su padrastro, ha desaparecido. Kiryu inmediatamente va en su busca hasta que se entera de que Haruka ha sufrido un accidente y está muy grave. Todo esto en el contexto de la guerra de clanes y familias mafiosas que se está gestando consecuencia de lo sucedido en entregas anteriores. A partir de aquí nuestro protagonista deberá investigar qué ha sucedido en una historia dramática con toques de humor en la que van a volver personajes de anteriores entregas, todos ellos carismáticos y con cierto punto de locura.

Yakuza 6, como toda la saga, no es un GTA ambientado en Japón, no es un sandbox al uso, es un juego de rol de exploración libre pero con misiones muy determinadas, es decir, no existe la libertad de poder finalizar de distintas formas las misiones principales o secundarias, sino que todas tienen una única solución. Pero esto no coarta la arbitrariedad del juego, ya que puedes dedicarte a hacer las misiones principales de la historia, y así acabarás en unas 20 horas o puedes vivir la vida de una verdadera ciudad de Japón.

Y es que este apartado destaca en Yakuza 6, Sega ha conseguido con el motor Dragon Engine dotar de vida unas ciudades magistralmente ambientadas hasta tal punto de que hay tiendas reales que se pueden encontrar en el país nipón como Don Quijote o los salones recreativos o juegos de luces realmente hipnóticos. Es realmente una maravilla el poder ir caminando, ya sea en vista en tercera persona o en primera persona, una de las novedades de este Yakuza 6, e ir sintiéndote como si estuvieras en cualquier ciudad desarrollada de Japón. El juego se ambienta en Karumocho, una ciudad moderna al mas puro estilo de Tokyo y en Onomichi, una ciudad rural costera del territorio japonés.

La 6º entrega de la saga, además de las misiones principales también cuenta con múltiples secundarias que ponen una nota humorística al juego, ya que van desde una aplicación tipo CORTANA que trata de ayudar a la gente pero finalmente se vuelve contra esa misma gente a una ruptura de una pareja porque el chico está enganchado a un chat de ligue.

Si nos parece poco, también podremos jugar a infinidad de minijuegos como son el Karaoke, que es una especie de guitar hero pero con los botones del mando, máquinas recreativas con 5 juegos de Sega clásicos, incluido el Puyo Puyo y el Virtua Fighter 5 con todos sus luchadores o el salón del café de gatos, o el bateo de baseball o dardos, etcétera. En Yakuza 6 uno siempre tiene algo que hacer. Incluso en esta entrega se ha incluido la creación de clanes en el que habrá que reclutar a miembros de nuestra yakuza para enfrentarse a otros clanes.

Pero no todo es jugar a minijuegos, también hay que comer y beber con dos objetivos muy claros, experiencia para subir el nivel del personaje y tener más fuerza, vida o aguante, y recuperar energia que perdemos en los combates. Y los restaurantes, máquinas expendedoras y supermercados están a casi cada esquina de la ciudad con alimentos muy reconocibles de la cultura japonesa y que si no hemos comido, incluso su presentación nos abrirá el apetito.

Los combates es algo en lo que Sega ha puesto gran parte de su esfuerzo y es que Yakuza 6 hace que los combates sean divertidos, con su justo punto de dificultad y no demasiado frecuentes. Cada cierto tiempo nos encontraremos pandilleros por la ciudad que querrán dejarnos la cara bonita, y aquí comenzará el combate, con combinaciones de botones para los golpes y con opción de usar multitud de objetos para golpear a lo rivales iremos llenando los orbes de Extreme Heat de Kiryu, que una vez estén completos, podremos activar el poder desatando una fuerza imprevista para destrozar al rival llegando a pasar a un modo de pulsación de botones para golpear con el máximo daño.

Todo se controla desde nuestro teléfono móvil, algo ya visto desde hace algunos años en los juegos pero igual de efectivo

El punto más negativo del juego es la no traducción a nuestro idioma, ya que esto hará renunciar a su compra a más de uno fan que no quiera jugar completamente en otro idioma.

Sega se ha dejado todo su talento en este Yakuza 6 para que los fans de la saga y los neófitos disfruten de uno de los juegos del año para PS4 y desde el 17 de abril está a la venta en España gracias a Koch Media.

Si eres fan de japón, si eres fan de Yakuza, si no conoces la saga, si quieres aprender inglés, si te gusta la temática de mafia nipona, no te puedes perder este Yakuza 6: The song of Life