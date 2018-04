VIDEOJUEGOS | Sonic Mania Plus llegará en verano

¡Llamamiento a todos los fans de Sonic! SEGA ha anunciado que Sonic Mania Plus, la versión definitiva del aclamado plataformas Sonic Mania, se lanzará el 17 de julio de 2018 en Norteamérica y Europa. Los seguidores ya pueden reservar el juego a través de las cadenas de tiendas adscritas a la promoción en los sistemas Sony PlayStation 4, Microsoft Xbox One y Nintendo Switch.

Para celebrar esta noticia, SEGA ha divulgado un nuevo tráiler pleno de acción con la colaboración del conocido animador e ilustrador americano Tyson Hesse.

Aprovechando el impulso de Sonic Mania, considerado como uno de los mejores juegos de plataformas de 2017, Sonic Mania Plus añade dos nuevos personajes jugables de anteriores entregas de Sonic, Mighty the Armadillo y Ray the Flying Squirrel, así como el nuevo modo de juego Encore que añade una nueva apariencia a las localizaciones familiares de la saga al tiempo que supone un desafío tanto para novatos como para jugadores más experimentados. Los modos Competición y Time Attack recibirán una actualización que permitirá competiciones para hasta cuatro jugadores y desafíos fantasma en las pruebas contrarreloj. Este contenido irá incluido en una nueva edición física que contará con un libro de arte de coleccionista de 32 páginas, una portada reversible SEGA Mega Drive y una carátula holográfica.

Todos aquellos que adquirieran la versión original digital de Sonic Mania en consolas y PC, el contenido descargable con el Modo Encore estará disponible para su venta tanto a través de Steam como en otras tiendas online el 17 de julio de 2018, con el que podrán actualizar sus copias de Sonic Mania Plus.