DÍA DE LA MADRE | Dime cómo es ella y te diré qué entradas regalar

Sí, aunque no lo creas, tu madre también fue fan. Se forraba las carpetas del colegio con fotos de Alejandro Sanz o Sergio Dalma, tarareaba las canciones de Whitney Houston en la ducha o se peleaba por conseguir las entradas para ir al concierto de Joan Manuel Serrat.

En una fecha tan especial como es el Día de la Madre, proponemos regalar una experiencia única con la que podrán revivir aquellos momentos de juventud y locura en los que ser fan era más que ir a un concierto y subir a una foto a Instagram, era un sentimiento que aún perdura y se añora de vez en cuando.

MADRE GROUPIE

Si tu madre forraba su carpeta con fotos de Alejandro Sanz o Sergio Dalma significa que sigue llevando dentro ese espíritu de groupie. Revívelo con entradas.com en el concierto de Sergio Dalma cantando "Bailar pegados".

MADRE ROMÁNTICA

Si tu madre sigue cantando la canción de Mediterráneo cada vez que sale en algún magazine de la televisión, y a continuación murmura "qué bonita" está claro que Joan Manuel Serrat marcó un antes y un después en su vida. Regálale con entradas.com una noche romántica con sus baladas más famosas. ¡Se emocionará!

MADRE INDIE

Si tu madre era una bohemia empedernida y marcó tendencia por sus looks hippies, seguramente le gustó el estilo independiente de Nacho Vegas. Disfruta de un concierto único en el que presenta su nuevo álbum. Además disfruta de un 10% de descuento en este espectáculo.



MADRE MODERNA

Si tu madre marcaba tendencia por sus looks noventeros, no se perdía ni una fiesta y le encantaba cantar en inglés, aunque su acento no fuera el mejor. Seguro que aún se emociona cada vez que escucha "I will always love you" de Whitney Houston. Regálale uno de los mejores musicales del panorama nacional con El Guardaespaldas. Además disfruta de un 20% de descuento en este espectáculo.

MADRE CON 'FLOW'

Si tu madre era de las que coleccionaban vinilos de los clásicos de Rhythm and blues y todavía los escucha de vez en cuando en su viejo tocadiscos, dale el gusto de ver en directo al mítico Charlie Musselwhite, que presentasu nuevo disco de Blues junto con otra leyenda: Ben Harper.