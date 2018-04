¿Qué es la magnetoterapia? Usos y efectos

¿Quieres saber qué es la magnetoterapia? Es una terapia de medicina alternativa, que a pesar que no se presenta como método científico válido, implica el uso de campos magnéticos artificiales de manera controlada en el organismo, provocando cambios en diferentes tejidos del cuerpo humano.

Es una terapia con muchas ventajas y con un gran crecimiento en los últimos años usada en diferentes enfermedades crónicas de larga duración, así como aquellas que no han sido sanadas por la medicina tradicional.

Efectos fisiológicos de los campos magnéticos

Los campos magnéticos de baja frecuencia son capaces de generar cambios de una manera en los diversos tejidos del cuerpo, ya que penetra con intensidad en todas aquellas zonas alejadas de la superficie del cuerpo provocando cambio profundos, donde los equipos convencionales les resulta difícil.

A la hora de regenerar huesos lesionados, estas cargas eléctricas producen una corriente de atracción de osteoblastos desde las áreas sanas hacia el área dañada ayudando a la reparación de hueso nuevo, ya que aumenta la tasa de formación del callo óseo.

Estimula la producción de energía, aceleración de las mitocondrias lo que proporciona fuerza vital que activa la mitosis de las células ya que favorece el reequilibrio del sodio potasio el cual es de suma importancia ya que este interviene en el proceso de recuperación.

Efectos de la Magnetoterapia sobre los tejidos y los órganos del cuerpo humano



-Efecto analgésico:

Aunque su efecto no es inmediato, es duradero. Interviene sobre las terminaciones nerviosas y la inflamación ya que libera el exceso de presión a los que son sometidos los receptores sensitivos, relajando la musculatura por lo que es ideal para el insomnio, estrés o dolores de cabeza.

Se debe tener en cuenta que muchas veces las dolencias que nos aquejan son producto de una mala alimentación, ya que muchas veces nuestra ingesta diaria tiene un alto contenido de ácido úrico, por lo que debe considerarse realizar una Dieta para la gota que ayude a eliminar y combatir el acido urico.



Tras la aplicación del campo magnético en baja frecuencia aumenta la actividad de la lactato deshidrogenasa en los músculos, ocasionando que se elimine el ácido láctico que provoca los receptores nerviosos y causa dolor. La magnetoterapia tiene un gran uso terapéutico en ciertas enfermedades degenerativas del aparato locomotor.

- Vasodilatación:

La magnetoterapia influye de una manera positiva en la dilatación de los vasos sanguíneos, reduciendo el riesgo de formación de coágulos de sangre ya que activa el sistema parasimpático y fomenta el flujo de iones Ca 2 relajando los músculos vasculares.

Favorece el aumento de los niveles de oxígeno en los tejidos, lo que ayuda a curar y mejorar el funcionamiento de los tejidos y órganos, por lo que es ideal para combatir de una manera leve la cardiopatía isquémica, úlceras varicosas o cualquier alteración del riesgo sanguíneo, surgiendo un efecto antiinflamatorio.

- Efecto antiinflamatorio:

Aumenta la circulación sanguínea y facilita el flujo normal de sangre lo que provoca que aumente el nivel de oxígeno y de sustancias nutritivas que son necesarias para las células. Por medio de esta terapia se eliminan todas esas sustancias y elementos de desecho del metabolismo celular.

- Acción sobre el tejido óseo:

Aumenta la circulación facilitando que se regeneren los tejidos dañados. Los campos magnéticos producen una vasodilatación en el area lesionada produciendo una gran cantidad de macrofagos y estimulando la funcion de los tejidos para renovar el área dañada ya que alcanzan el interior del cuerpo humano como los huesos, siendo responsable de la estimulación de los osteoblastos y por lo tanto regenerar el tejido óseo.



También aumenta el nivel de colágeno, lo que es de gran importancia ya que constituye más del 20?l tejido óseo.

La magnetoterapia es una técnica poco agresiva que no causa dolor, todo lo contrario, calma todo aquel que es causado por determinada patología, estimulando al organismo a un proceso de regeneración y con muy pocas contraindicaciones, con un efecto por mucho tiempo y con un gran poder de penetración en el cuerpo humano.

Por su amplia gama de efectos terapéuticos este método se está convirtiendo en la tecnología del futuro, no solo por su fácil aplicación sino por sus beneficios.

Aunque su uso no sustituye a la medicina tradicional, si puede ser usada como un complemento de esta, ya que los resultados que se han obtenido son realmente increíbles al igual que las sesiones de acupuntura en Barcelona, la cual ha evolucionado de una manera sobresaliente y con sesiones de pequeños fragmentos de cuarzo los cuales son bastante efectivos para tratar el dolor, circulación, ansiedad o problemas circulatorios, siendo ambas terapias que no causan efectos secundarios ya que no son invasivas y aptas para todo tipo de público a excepción de aquella personas con marcapasos o mujeres embarazadas.