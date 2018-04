PRIMAVERA FESTIVALERA: Cinco citas que no te puedes perder

VIÑAROCK

DÓNDE: Villarobledo, AlbaceteCUÁNTO: 75€CUÁNDO: 27-30 de abril

El clásico entre los clásicos. La cita de Villarobledo va ya por su edición número 22 y este año se celebrará entre el 27 y el 30 de abril naprovechando que el festivo del 1 de mayo cae el martes. Cuatro días de música entre viñas que aunque pueden hacerse un poco duros, merecen la pena, sobre todo por la cantidad de actividades paralelas que rodean al evento. Mercadillos, foodtrucks, merchandising y ferias como Viñagrow, la feria cannábica de Viña Rock. Además, este año han firmado un acuerdo con el Gobierno de Castilla-La Mancha para que también se acojan actividades de promoción turística de la región. Pero lo que importa, como en cualquier festival, son los grupos y en el cartel de esta edición no falta casi ninguno de los clásicos: La Raíz, Txarango, Boikot, Reincidentes, La Pegatina, Juanito Makandé, El Canijo de Jerez y muchos más.

MONTGOROCKDÓNDE: Xàbia (Jávea) AlicanteCUÁNTO: 41€ - 110€CUÁNDO: 11 y 12 de mayo

Un festival que ya va por su sexta edición y que va camino de convertirse en uno de los más relevantes de la Comunidad Valenciana. Este año los abonos están volando y no es de

extrañar, porque el cartel es posiblemente el mejor de su historia. De hecho, el reencuentro del mítico grupo Tequila arranca su gira aquí. Además, Gran Cañón, la banda formada por Carlos Tarque de M Clan, Ovidi de Los Zigarros, Leiva y Julián Maeso, actuará en exclusiva. El resto de platos fuertes serán Rulo y La Contrabanda, La M.O.D.A., Sexy Zebras, La Raíz, Sidecars y Dinero.

Además de los conciertos, Montgorock Xàbia Festival ofrece camping, mercadillo, zona de gastronomía con food trucks, y una zona infantil gratuita con conciertos y talleres para los más pequeños.

PRIMAVERA TROMPETERADÓNDE:Jerez de la Frontera, CádizCUÁNTO: 39€-70€CUÁNDO: 25 y 26 de mayo

Tres ediciones cumple ya este festival de Jerez de la Frontera. Y no le va nada mal, el año superó el pasado año los más de 50.000 asistentes. Primavera Trompetera quiere consolidarse en 2018 con nueva fecha y también con nuevo emplazamiento.

Este año se traslada al Circuito de Jerez, con cuatro escenarios, uno de ellos en el recinto habilitado para la acampada, bautizado como Zona Primavera, y un Dub Corner, que albergarán a los más de cincuenta artistas que ya participaban en el cartel original de esta edición, junto a las nuevas confirmaciones.

IRUÑA ROCKDÓNDE: Iruña (Pamplona)CUÁNTO: 45€CUÁNDO: 25 y 26 de mayo

El más joven del ranking, pero no por ello menos interesante. Tras el éxito de la primera edición celebrada en Pamplona el año pasado, el festival repite la cita en la Ciudadela de la capital navarra. Lo hace con dos

escenarios, 20 bandas en total y algunas novedades como la disponibilidad para acampar en el Camping Ezcaba, un enclave natural privilegiado junto al río Ulzama.

En cuanto a los grupos, este año el cartel vuelve a apostar por la diversidad. Los platos fuertes son La Raíz, La M.O.D.A, Doctor Deseo, Narco y Tremenda Jauría, además del concierto de despedida de la banda navarra de ska 'Vendetta

PRIMAVERA SOUND

DÓNDE: Barcelona

CUÁNTO: 215€

CUÁNDO: 30 mayo - 3 junio

Quizá el precio tire un poco para atrás, pero si tenemos en cuenta que se celebra en Barcelona, que dura cinco días y que tiene un cartelazo difícil de imaginar, el precio no es tan descabellado. Vamos ya por la edición número 16 del festival más internacional de la primavera. En esta ocasión es Artic Monkeys, que lanza su nuevo disco en mayo, quien encabeza un cartel en el que también fi guran Björk, The National y Lorde. Este año, además, nueva edición del Primavera Bits, el espacio electrónico de Primavera Sound inaugurado en 2016 que sigue creciendo y suma un tercer escenario, el Xiringuito Aperol, que será el encargado de inaugurar el festival en cada una de sus tres jornadas centrales en el Parc del Fòrum. Por allí pasarán pesos pesados como Four Tet, Daphni y Floating Points.