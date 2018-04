Las mejores piscinas desmontables para este verano

El verano está a la vuelta de la esquina y con él las ganas de pegarse un buen baño; y más aún si tenemos la opción hacerlo en el jardín o terraza de nuestra propia casa. Aun así, cualquier persona no tiene la suerte de contar con una excepcional piscina en el exterior de su casa para poder darse un buen chapuzón veraniego.

Con piscinas Gre ya no hay excusa que valga, porque podrás instalar en tu jardín o terraza una espléndida piscina a un precio inigualable, ya que ofrecen todo un catálogo de piscinas desmontables y enterradas. Además, están disponibles en diversos tamaños para poder adaptarse incluso a los espacios más reducidos. Una de las mayores ventajas que ofrecen las piscinas Gre es su durabilidad, ya que están hechas de los materiales más resistentes y algunos modelos cuentan con una garantía de 10 años para evitar cualquier deterioro que pudieran sufrir.

Piscinas desmontables

Las piscinas desmontables son una de las mejores opciones de compra, ya que se montan y desmontan con gran facilidad, de manera que se pueden situar en el jardín durante los meses que se vayan a utilizar y luego guardarlas para evitar que ocupen demasiado sitio mientras no estén en uso. De este modo, las piscinas desmontables son ideales para aquellas casas en las que el espacio disponible no sea demasiado amplio, puesto que permiten que ese espacio sea aprovechado durante los meses más fríos del año.

Las piscinas desmontables se pueden encontrar en varios tamaños y formas. Las hay de tamaño reducido, pensadas para balcones o terrazas pequeñas. También las podemos encontrar de tamaño infantil, con tan solo 45 cm de altura, para que los más pequeños de la casa puedan disfrutar del verano al máximo.

Además de prácticas, las piscinas desmontables también son estéticas. Las puedes encontrar en varios tipos de acabados. El modelo más económico es el de acero blanco, pero si buscas algo más moderno y estético puedes optar por las piscinas con un acabado de imitación de madera, piedra o grafito. Además, se puede elegir entre piscinas de forma ovalada o redonda.



Piscinas de madera

La empresa Gre también dispone de una selección fantástica de piscinas de madera que son ideales para aportar un toque de elegancia a nuestro jardín. El modelo más destacable es uno fabricado en Francia con madera de pino autóctono. Estas piscinas son totalmente duraderas porque la madera empleada ha sido previamente tratada para que sea resistente a la humedad y pueda repeler cualquier deterioro causado por hongos u otros insectos xilófagos que se alimenten de madera. Pero además, también son ecológicas, ya que cumplen con los sistemas de certificación forestal porque están fabricadas exclusivamente con madera perteneciente a bosques que son correctamente gestionados y producen beneficios medioambientales, sociales y económicos.

Las piscinas de madera se pueden instalar sobre el suelo, semienterradas o enterradas. Los modelos disponibles son numerosos y pueden tener forma rectangular, ovalada o redonda. Además, vienen equipadas con todo lo necesario: un tapiz para el suelo, liners, depuradoras y una escalera.

Piscinas de composite

Otra opción económica y fácil de montar son las piscinas de composite, que se definen por la propia empresa como las piscinas más vanguardistas. Su ventaja principal es que son totalmente resistentes a las inclemencias del exterior. Están hechas de composite, que es la mezcla de madera con polímeros de alta densidad, lo que hace que sean resistentes tanto al sol, como a la humedad.

Otra de las ventajas que ofrecen estas piscinas es su sencillez. No necesitan ningún cuidado extraordinario, ya que a diferencia de otros materiales, el composite no necesita ningún tipo de tarea de mantenimiento. Además, el montaje es muy sencillo. Basta con contar con unos brazos de más para montarla, porque no es necesario realizar ningún tratamiento previo a los materiales que se van a emplear en su montaje.

Piscinas enterradas

Una última y recomendable opción son las piscinas enterradas, que son exactamente iguales que las piscinas enterradas tradicionales, pero sin necesidad de realizar ninguna obra desmesuradamente cara.

Se puede considerar que son la mejor alternativa a las piscinas tradicionales, ya que son prácticamente iguales y ofrecen las mismas características de seguridad y durabilidad, y todo ello sin hacer obras. Su instalación puede aportar a tu jardín un toque muy estético y una gran sensación de amplitud.

Las piscinas enterradas están disponibles en varios modelos y medidas. Se pueden adquirir con forma ovalada o redonda. En cuanto a las medidas, estas van desde 500x300cm, hasta 800x400 cm. Además, puedes optar entre una piscina de 150cm de profundidad o de 120cm.

Si te decantas por una piscina enterrada, obtendrás también todo el equipamiento necesario para disfrutar de ella al máximo: depuradora de arena, skimmer y todas sus tuberías, escalera de acero inoxidable y focos blancos o de cualquier otro color.