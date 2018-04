¡The Street is yours con DEICHMANN!

Estamos en primavera y las nuevas colecciones de moda llenan ya los escaparates de tiendas y almacenes. Y en internet sucede lo mismo, los comercios online están en plena actividad presentando novedades en moda, calzado y complementos.

La tienda online Deichmann, especialista en calzado casual y al buen precio, acaba de presentar sus últimas tendencias para primavera-verano. De la mano de tres jóvenes millenials que pasean por la ciudad, la campaña muestra las últimas creaciones en sus tres estilos más representativos: oxfords, sneakers y sandalias. Son zapatos versátiles, cómodos y ligeros, que pueden usarse en cualquier circunstancia y que se ajustan a la perfección al estilo estilo urbano más actual.

The Street Is Yours

La colección de Deichmann lleva por título The street is yours y pretende transmitir un mensaje de frescura acorde con la nueva estación.

Oxfords y slippers

Estos elegantes modelos con inspiración británica presentan detalles este año que hasta ahora solo habíamos visto en los mocasines: troquelados, lengüetas, pequeños pompones, etc. Para dotarlos de máxima comodidad, se han eliminado los cordones, de manera que para calzárselos solo hace falta deslizar el pie.

Los slippers, inspirados en las clásicas "bailarinas", se han creado en tonos pastel e incorporan lazos para aportar un plus de femineidad. Son zapatos planos que combinan con todo, desde un pantalón pitillo hasta un vestido corto o una minifalda. Lo que no todo el mundo sabe es su origen: eran el tipo de zapatillas que utilizaba la aristocracia británica para andar por casa en el siglo XIX.

Sneakers

Las zapatillas deportivas de Deichmann también apuestan por los tonos pastel, aunque los blancos con flores bordadas también ganan protagonismo. Las plataformas se imponen, creando unos looks primaverales y atractivos con cualquier tipo de vestimenta.

Sandalias planas

Con la llegada del buen tiempo, apetece lucir zapatos frescos y desenfadados. La colección de sandalias mujer de Deichmann proporciona comodidad, frescura y estilo a los pies. Su nota más destacada son los estampados étnicos y los adornos a base de tachuelas.

Para conocer una pincelada de esta colección primavera-verano podemos entrar en Youtube. Allí aparece un vídeo de la nueva campaña de Deichmann con las tres jóvenes modelos paseando por la ciudad.

Complementos

La empresa alemana de calzados no solo vende zapatos de mujer. Su tienda online ofrece también zapatos para hombre, calzado infantil y modelos deportivos de las principales marcas. Otros puntos fuertes son los accesorios y complementos: bolsos, mochilas, fulares... todo lo necesario para completar un look moderno y atractivo.

Además de su canal de venta online, la empresa dispone de puntos de venta físicos en las grandes superficies comerciales de numerosas capitales. La tienda online ofrece productos exclusivos que solo pueden adquirirse por internet.

Líder del mercado europeo

DEICHMANN SE, con sede en Essen (Alemania), fue creada en 1913 y pertenece al 100% a la familia fundadora. La empresa es el líder europeo en la distribución del calzado y cuenta con más de 39.000 empleados en todo el mundo. DEICHMANN dispone de establecimientos en Alemania, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Dinamarca, Francia, Gran Bretaña, Italia, Croacia, Lituania, Austria, Polonia, Portugal, Rumanía, Rusia, Suecia, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Chequia, Turquía y Hungría. El grupo tiene representación en Suiza (Dosenbach/Ochsner Shoes/Ochsner Sport), en los Países Bajos y Bélgica (vanHaren), y en EEUU (Rack Room Shoes/Off Broadway). En Alemania, el grupo también cuenta con Roland SE. Con MyShoes SE la empresa está representada en Alemania, Austria y Suiza. También pertenece a la compañía el grupo Snipes, que dispone de establecimientos en Alemania, Austria, Suiza, Países Bajos, Bélgica, España e Italia.

En España, la marca llegó en 2010 y ya cuenta con más de 50 tiendas en las principales ciudades de la geografía española, así como una online shop.