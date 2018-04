5 tips infalibles para que triunfes en tus primeras cita

1. ¿INICIATIVA? SIEMPRE

Aunque creas que no, tomar la iniciativa siempre es caso de éxito, ya sea para proponer ese plan que tanto te apetece, como para invitarle por sorpresa a un concierto. Las probabilidades de triunfar son enormes, está comprobado. Además, seguro que la conversación será fluida hablando de lo bien que lo pasáis, de hecho, ¿qué mejor acompañante que tu cita para el plan de moda?

2. NO ESPERES A QUE LLEGUE EL FIN DE SEMANA

Todos sabemos que el ánimo del fin de semana es distinto al ánimo de entre semana, donde pesan más los días. Precisamente por eso, pásalo bien entre semana, iros juntos a un "afterwork" y olvídate de todo. Y ya sabes, si has salido encantado de esa primera cita, ¡a repetir el fin de semana sin dudarlo!

3. ¡SACA LA ORIGINALIDAD QUE LLEVAS DENTRO!

Ir a tomar una cerveza está genial, pero ir a un mirador, hacer la ruta de la hamburguesa en tu ciudad, o ir a un scape room, está mucho mejor. Si quieres dejar huella y, sobre todo, marcar la diferencia entre el resto, sé creativo y cúrrate esa cita. Meetic te da la opción de activar la geolocalización, con la que podrás encontrar a alguien interesante cerca de ti y así buscar un buen plan sin iros muy lejos.

4. CUIDADO CON LA CONVERSACIÓN

Según nuestra experiencia, está confirmado que el tema de conversación es clave para tener una segunda cita, no importa el tiempo que llevéis manteniendo una relación online ya que la cita en persona es muy distinta. Un consejo de tema de conversación: hazle preguntas sobre sus preferencias, basándote en un juego que se llama ¿qué prefieres?, servirá para conoceros mejor y no faltarán las risas. Por último, ¡escucha y deja que hable y se exprese!

5. Y EL MEJOR PARA EL FINAL... SÉ TU MISMO

Aunque sea la primera cita, no dejes que sea como todas, no te cortes y sé tú mismo. No hay nada mejor que la naturalidad para romperle los esquemas desde el minuto uno. Repetimos, aunque sea la primera cita: no te cortes.

Fuente: Meetic