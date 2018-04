Las 10 prendas Zara de esta semana que le encantarán a tu corazón (y a tu cartera)

La subida de las temperaturas ha sido uno de los causantes que ha desencadenado que nos fijemos en las nuevas colecciones veraniegas que hasta ahora no despertaban demasiado interés. Después de ver las nuevas colecciones, esperamos que sea para quedarse.

Hemos investigado las nuevas prendas que ha sacado Zara esta semana y, aunque no haya sido tarea fácil, hemos seleccionado las diez prendas y complementos más espectaculares.

Este conjunto de chaqueta (59'95€) y shorts (49'95€) mezcla muchas de las tendencias veraniegas: borlas, flecos, tonos blancos y beiges y estampado paisley. De aire barroco y romántico, pasa a ser uno de los favoritos de la semana. Esta temporada se llevan los sets co-ords, aunque de elegir una de las dos prendas, la chaqueta parece ser mejor opción debido un precio más adecuado que los shorts, las posibles combinaciones que aporta y además podríamos conseguir un efecto similar con unos shorts vaqueros blancos de un precio inferior.

Esta temporada los estampados inundan los escaparates. La combinación en este vestido (99'95€) del patchwork de diferentes estampados florales y telas lisas crea un efecto colorido y veraniego. Un vestido perfecto para llevar con unas sandalias de día y con unos taconazos de noche, incluso, una perfecta opción para la temporada de BBC.

Si en algo es experto el equipo de Amancio es en crearnos necesidades. Este Jersey de lentejuelas (35'95€) ha superado todas las expectativas. Perfecto para las noches de verano con jeans o combinado con unos palazzo blancos para un look más arreglado.

Las lentejuelas no están hechas sólo para las fiestas navideñas,y este turbante (19'95€) lo demuestra. Combinado con básicos transformará tu outfit por completo. Ondas surfer, vestido lencero blanco, negro o de inspiración ibicenca et voilá.

Este top (22'95€) se va a convertir en todo un must para el verano. Con volantes y aire romántico. Un básico (no tan básico) que todo armario necesita.

El verano pasado ya vivimos la tendencia de los bolsos de madera, que parece que este año se repite. Este mini shopper de madera (25'95€) tiene el tamaño perfecto y el tono ideal para outfits blancos. La mochila de borlas (29'95€) de crochet ya la hemos podido ver en Coachella de la mano de @collagevintage, nos encanta porque es un complemento funcional a la vez que trendy.

Un buen complemento hace que un look normal pase a ser sobresaliente. Estos pendientes (9'95€) harán que cualquier básico tenga otra imagen, para salir de noche o para looks de día. El dicho de "para presumir hay que sufrir" no nos sirve para estos pendientes ya que tras probarlos podemos decir que son muy ligeros y las orejas no sufren con ellos.

Llevan en la web algunos días, aunque hasta el momento no estaban a la venta. Estas cuñas de yute (39'95€) salieron a la venta y en unas pocas horas se agotaron todas las tallas. Zara promete que volverán pronto, mientras tanto recomendamos mirar disponibilidad en tienda ya que parecen ser la nueva prenda viral de la cadena.