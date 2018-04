Los brokers online: una nueva forma de conseguir un dinero extra en Internet

Hoy en día, gracias a la red, cada vez son más las personas que pueden conseguir unos ingresos mensuales extra. Un dinero que muchas veces nos sirve para hacer frente a imprevistos, bien para poder llevar a cabo alguno de nuestros planes profesionales o personales (por ejemplo, comenzar un negocio, estudiar un máster o hacer el viaje de nuestros sueños) o bien para tener la seguridad de que estamos sacándole el máximo partido posible a nuestro dinero.

Sea cual sea nuestra situación, los brokers online son una de las mejores opciones que tenemos a nuestra disposición para conseguir precisamente todo lo que hemos mencionado en el párrafo anterior. Sin embargo, también es muy habitual ver que surgen muchas dudas sobre cuál es el mejor broker en el que podemos invertir nuestro dinero. Así como qué cuestiones tenemos que tener en cuenta para poder optimizar nuestras inversiones, minimizando los riesgos y maximizando los beneficios.

Por este motivo, y dada la importancia que tiene este broker online, vamos a hacer una crítica del broker Plus500. Un broker que ha ganado mucha fama en los últimos meses y que está especialmente indicado para todas aquellas personas que quieren invertir en brokers de trading con CFD.

Las ventajas de invertir en el broker Plus500

En primer lugar, debemos recordar un aspecto muy importante y que es determinante antes de hacer cualquier inversión, especialmente en un broker como Plus500: los CFD, un tipo de producto derivado financiero que, al igual que ocurre con las acciones, se puede comprar y vender. No obstante, debido a su complejidad y a los riesgos que conlleva, no es un producto adecuado para cualquier tipo de inversor. En especial para los minoristas.

Sin embargo, si ya estamos familiarizados con el mundo de las finanzas (y si ya hemos hecho inversiones en algún momento), no solo estaremos más cerca de sacar el máximo beneficio de un broker como Plus500 sino que nos preguntaremos por qué no hemos comenzado a invertir nuestro dinero antes.

Por otro lado, una de las preguntas que más suelen surgir ante este tipo de inversiones está relacionada con la legalidad de las mismas. Algo que no nos debería de sorprender si tenemos en cuenta que las gestiones que hagamos serán por Internet; un aspecto que para algunas personas puede ser un inconveniente.

No obstante, y a pesar de que en el mundo de las inversiones (en especial si estas se hacen a través de Internet) no podamos hablar de un 100 % de seguridad, sí que podemos asegurarnos de que haremos todo lo posible para que nuestras inversiones y nuestros movimientos sean un éxito. Además, si conocemos bien cuál es la regulación por la que se rigen y la mejor forma de invertir en ellos, ya no nos quedarán más dudas sobre si es o no el producto que estamos buscando.

Además, podemos tener la seguridad de que se trata de un broker legal, ya que está registrado en la CNMV así como en otros organismos reguladores establecidos en diferentes países. Por lo tanto, las reglas por las que se rige Plus 500 son las mismas que vemos en otros productos financieros consolidados en el sector.

Si a todo esto le sumamos el hecho de que Plus500 es una empresa que cotiza en bolsa, que no nos cobrarán comisiones por su uso y que no tiene ningún tipo de deuda (una de las razones por las que muchos de estos brokers online han quebrado), entonces ya no nos quedarán motivos para no invertir nuestro dinero.

¿Cómo funciona un broker online como Plus500?

Llegados a este punto, otra de las preguntas habituales que surgen está relacionada con el funcionamiento de este tipo de brokers.

Como ya hemos mencionado, su principal característica es que funcionan completamente por Internet por lo que la gran mayoría de los brokers online que nos encontramos funcionan por medio de una plataforma online.

En este sentido, una de las más habituales (y que sin duda conocerán todos aquellos que ya estén operando con brokers online) es MetaTrader 4. No obstante, otra de las ventajas que tiene Plus 500 frente al resto de brokers online es precisamente que cuenta con una plataforma propia.

Una plataforma que no solo nos proporciona un herramienta mejor y nos ofrece un recurso personalizado y diseñado de forma exclusiva para este broker sino que también se trata de un software fácil de usar. Un aspecto que agradecerán las personas que comienzan a usar este broker por primera vez.

Finalmente, desde estas plataformas podremos acceder nuestra cuenta y a nuestras inversiones, así como podremos gestionar nuestros movimientos y ver cómo ganamos dinero.