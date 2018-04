VIDEOJUEGOS | Yakuza 6 ya a la venta

Desde 2005, Kazuma Kiryu, el Dragón de Dojima, uno de los pocos yakuzas legendarios que quedan, ha superado las pruebas y tribulaciones con las que otros ya se hubieran arrugado. Ahora, a sus 48 años y con una familia adoptada que proteger, ha llegado al final de su Aventura personal. Experimenta la conclusión de la historia de Kiryu y sé testigo de hasta dónde está dispuesto a llegar por su familia en Yakuza 6: The Song of Life, ya disponible en el sistema de entretenimiento PlayStation4.

Yakuza 6: The Song of Life presenta el nuevo minijuego Creador de Clanes, donde Kiryu puede conformar su propio clan desde los cimientos para combatir al malvado clan JUSTIS. Necesitará toda la ayuda que pueda conseguir para medirse a las nuevas estrellas de la lucha Libre Profesional de Japón que gobiernan JUSTIS - Tetsuya Naito, Kazuchika Okada, y Hiroshi Tanahashi. Afortunadamente, Kiryu puede unirse a la primera línea y llamar a poderosos aliados para que se unan a su clan, entre los que se incluyen Goro Majima, Taiga Saejima, Shun Akiyama,y Makoto Date.

Yakuza 6: The Song of Life ya a la venta en el sistema de entretenimiento PlayStation4; gracias al nuevo motor gráfico "Dragon Engine" es la entrega Yakuza más avanzada tecnológicamente hasta la fecha. Yakuza 6: The Song of Life ha sido traducido por SEGA y ya está disponible con un precio de venta recomendado de 59,99 €.