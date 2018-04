Cada vez son más las parejas que se inician en juegos sexuales de bondage y BDSM

Atrás han quedado los tabúes del sexo: las falsas creencias, los mitos, los miedos, etc. Una serie de cuestiones que han sido la tónica habitual durante muchos años y que explican por qué tantas personas no han sabido disfrutar plenamente de su sexualidad.

Sin embargo, en los últimos años no solo hemos visto una evolución en la sociedad y en la "liberalización" del sexo sino que cada vez son más las parejas que han descubierto cómo su relación ha mejorado precisamente al ser capaces de vivir el sexo sin tabúes y sin miedos. Al ser capaces de dar rienda suelta a sus fantasías y de disfrutar plenamente de ellas.

Un aspecto que se ha visto reflejado también en las tiendas eróticas y en los sex shops, comercios donde cada vez hay más profesionales especializados y que han dado respuesta a las necesidades de la población, como podemos ver en esta tienda BDSM.

Un sector que está caracterizado por la profesionalidad y que ha visto un aumento gracias a Internet.

Los juegos sexuales: la mejor terapia en pareja

Como hemos comentado antes, uno de los motivos que suelen hacer que una pareja caiga en la rutina y en la monotonía es la falta de una buena vida sexual. Incluso en parejas en las que el sexo funciona bien, a menudo es habitual ver cómo con el paso del tiempo, lo que antes unía en la cama ahora aburre, molesta o incluso es motivo de discusión.

Y no nos debería de extrañar. Sobre todo si tenemos en cuenta que nuestros gustos cambian con el paso del tiempo y que, como ocurre en cualquier otro aspecto de nuestras vidas, nos gusta innovar, descubrir nuevas cosas y, sobre todo, divertirnos.

Precisamente, la diversión es uno de los aspectos clave para tener una buena vida sexual en pareja. Y también explica por qué cada vez más terapeutas, médicos, sexólogos y profesionales de la salud en general recomiendan los juegos sexuales como la mejor terapia posible. Una terapia que no solo nos acercará a nuestras pasiones ocultas, a esos fetichismos que todos tenemos y para los que hay tiendas especializadas como los sex shop BDSM. Sino una terapia que también reforzará nuestra relación y hará que el aburrimiento no vuelva a estar presente en la cama.

De hecho, libros y películas como la saga de 50 sombras de Grey demuestran claramente cómo la sociedad está cambiando y cómo cada vez hay más personas que toman las riendas de su sexualidad y que se atreven a probar cosas nuevas. Se atreven a disfrutar de sensaciones que nunca antes se hubieran imaginado. Pero, sobre todo, se atreven a dejar atrás todas las ideas preconcebidas, todos los prejuicios que hemos aprendido relacionados con el sexo y que solo responden a una represión sexual de la que nos estamos liberando.

Es más, muchas de las personas que se inician en el bondage y BDSM, en los juegos eróticos, en el fetichismo, etc. probablemente nunca se hubieran imaginado que artículos como la ropa de látex o de cuero, los vibradores, los consoladores, las joyas íntimas como la joya anal, etc. iban a ser una parte indispensable en su mesilla de noche. Pero es precisamente esa apertura de mente, ese dejar a un lado los prejuicios que hemos comentado lo que les ha hecho comprender que el sexo es mucho más y, sobre todo, que el sexo es muy importante para la vida de una pareja.

La profesionalidad del sector: la importancia de contar con una tienda especializada

Por otro lado, no podíamos hablar de un tema como este sin mencionar algunas palabras sobre los sex shops y las tiendas eróticas. Unos comercios que, como hemos indicado antes, han visto su auge gracias a Internet y a la creciente demanda de la sociedad. Sin embargo, todavía quedan muchas dudas sobre este tipo de tiendas.

Por ejemplo, en lo relacionado con la discreción de los envíos, con el asesoramiento que podemos recibir a la hora de comprar un producto (algo habitual si nos estamos iniciando en prácticas fetichistas y BDSM donde se utilizan bolas anales, máscaras, ropa fetish, etc.) o bien cualquier duda relacionada con alguna práctica específica, como puede ser la temática gay.

No obstante, comercios como tiendafetichista.com no solo nos muestran la realidad que se encuentran los clientes, con ventajas como los envíos gratis en 24 horas, la discreción, el trato personalizado, el sistema de puntos con el que ahorrar dinero, etc. sino que demuestran que la profesionalidad es la característica del sector.

Un sector que está llegando cada vez a más gente, que está respondiendo a las necesidades de la sociedad y que nos sigue demostrando que cada vez son más las personas que deciden disfrutar plenamente del sexo.