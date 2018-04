VIDEOJUEGOS | Nuevos detalles del Naruto to Boruto Shinobi Striker

Tras las primeras sesiones de la beta de NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER para PlayStation4, BANDAI NAMCO

Entertainment Europa ha revelado hoy nuevos detalles del sistema de juego, que serán importantes de cara a la nueva beta abierta que se celebrará entre finales de julio y principios de agosto.

A través de un vídeo, Noriaki Niino, productor de NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER, ha agradecido a los aficionados de Naruto los comentarios que les han hecho llegar y ha anunciado la próxima beta abierta. Además de la nueva beta abierta, BANDAI NAMCO Entertainment Europa también ha revelado nuevos detalles de NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER. Los jugadores podrán disfrutar de dos

nuevos personajes jugables: Sarada and Mitsuki. Sarada es ideal para todo equipo de 4 miembros, ya que puede curar a sus compañeros mientras no deja de atacar a los enemigos con su Uchiha Shuriken Jutsu Spring Storm. Mitsuki es un personaje de corte más defensivo. Su modo Sabio le permite potenciar todas sus habilidades, pero no podrá usar el Ninjutsu al mismo tiempo. Además de estos dos nuevos personajes jugables, también habrá un nuevo maestro: Boruto. Este personaje les enseñará a los jugadores todos los secretos del Ninjutsu y técnicas secretas.

Hoy también se han revelado nuevos detalles del sistema de juego. A los jugadores les alegrará descubrir una nueva fase con la modernizada Aldea Oculta de la Hoja. Esta fase será ideal para principiantes y es muy fácil de dominar.

NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER llegará a PlayStation4, Xbox One y PC.