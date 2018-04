VIDEOJUEGOS | Heroes Manga Madrid triunfa en esta edición

Los días 7 y 8 de abril se volvieron a reunir en Madrid todos aquellos aficionados de la cultura asiática, el manga y el anime, además del costplay en el recinto IFEMA de Madrid en el "Heroes Manga Madrid 2018". La antigua feria conocida como "Expomanga" reunió a gente de España y del mundo hasta alcanzar en el fin de semana las 44.000 visitas, por lo que se está convirtiendo en una cita de referencia en su sector y en el que la organización ha mostrado su agradecimiento.

Entre las numerosas actividades que hubo estuvo el concierto de Miku Chinatsu, chica española de 17 años que lleva 2 años dando conciertos en Koreano y que espera ser una futura Idol en Asia, concursos de karaoke donde los asistentes demostraron su talento al micrófono, concurso de comer Ramen picante donde se buscaba al comedor más rápido en engullir su bol, los ya frecuentes y casi obligatorios concursos de cosplay donde hubo actuaciones individuales y grupales para que los asistentes disfrutaran de los cosplayers en su máxima expresión, talleres de caligrafía japonesa con pinceles y tinta sobre papel de arroz, la presentación oficial del equipo Koreano que juega en España conocido como QUM FC que juegan como local el Illescas (Toledo), concurso de imitar idols asiáticos de la canción, torneos de piedra-papel-tijera, exhibiciones de artes marciales como Kendo o Kung-fu por diferentes escuelas especializadas en un tatami facilitado para ello, entre otros.

El espacio para los videojuegos no podía faltar, destacando por una parte los torneos de Fortnite, con la colaboración de PureGaming durante todo el fin de semana, que contaron con la presencia del youtuber Lolito Fernández: "¡Una locura de evento gente, ha sido la sensación más bonita que he tenido en mi vida, tanta gente que venía de otras ciudades y ha esperado horas de cola solo para verme y saludarme, de verdad mil gracias a todos por pasaros por allí!", afirmó el conocido youtuber. Por otra parte, cortesía de Xbox España en una zona habilitada en exclusiva, además de exponer a los visitantes sus títulos más conocidos de la consola de Microsoft, realizó torneos de FIFA 18, Fórmula 1, Tekken 7 y Call of Duty.

Entre los numerosos invitados, detacaron la presencia de Yūji Mutō, director del anime Shin chan desde el año 2004, siendo el director que más tiempo la ha dirigido, el cual dedicó conferencias y firmas a los asistentes, afirmando que "¡Heroes Manga Madrid ha sido una visita muy estimulante. ¡Gracias por querer tanto a Shin chan!", al igual que Yasuhiro Irie, director de anime y videojuegos, destacando en lo primero por sus trabajos en animes como Full Metal Alchemist Brotherhood, Mobile Fighter G Gundam, The Vision of Escaflowne, Cowboy Bebop, Spriggan, entre otras muchas. También entre los invitados más destacados tenemos Samantha Ireland y Kara Eberle, ambas actrices de doblaje americanas de la serie y videojuegos RWBY: Grimm Eclipse lanzado en RTX 2017 y disponible actualmente en Steam, donde también dedicaron firmas a los asistentes previo pago.

Respecto a los dibujantes de manga invitados contamos en la feria con Nari Springfield, seudónimo de Mónica Berciano, una vallecana que entre sus obras publicadas se encuentran Pandemonium: Infección, novela autopublicada de género zombi, y Suburbios del Sexo, escrita con Álvaro Muñoz, también ha dirigido la Antología romántica Venus, donde además ha participado con su relato A beautiful lie. Destaca también Henar Torinos, que en el año 2010 publicó su primera obra Mala Estrella, cuyo segundo número, publicado en 2012, ganó el Premio Ficomic al Mejor Manga de Autor Español. Aurora García y Diana Fernández, más conocidas como Studio Kôsen, dúo de dibujantes madrileñas veteranas en el ámbito del manga español y clásico en esta feria, destacando sus trabajos más recientes por un lado, la serie de cómic Windrose, publicada para el mercado norteamericano o la serie Gata de Madrid.

En los cosplayers de peso invitados encontramos algunos como el fornido conocido como "Papa Cosplay", la polaca Calypsen, el encantador Gehe o Sweet Angel, donde los asistentes al evento pudieron fotografiarse con ellos.

En el cuadro de personalidades youtubers invitadas además del mencionado Lolito Fernández, contó con la presencia de Joel Gomez, conocido como Sendo Sempai, especializado en hacer sketches, reviews, retos y demás, el cual se empezó a especializar en doblaje y a día de hoy mantiene en su canal la diversidad sumándole los muchos fandubs realizados por él.

Para concluir, mencionar que Heroes Manga 2019 se celebrará en Ifema los días 27 y 28 de abril de 2019, donde el 60% de los expositores ya han confirmado que repetirán su asistencia el año que viene. Reyes Sáenz de Juano, Directora del Salón afirmó que "están muy satisfechos con la calidad de las actividades que hemos organizado en esta ocasión y la afluencia de público de todas las edades. Además, durante estos dos días han desfilado por Ifema grandes personalidades internacionales y nacionales del anime y del manga. Heroes Manga se consolida como un evento multidisciplinar que difunde la cultura oriental en nuestro país".