VIDEOJUEGOS | Vuelve Spyro The Dragon en septiembre

Activision ha anunciado lo que se venía rumoreando desde hace unos días: Spyro Reignited Trilogy una remasterización de la saga en HD para PlayStation 4, PlayStation 4 Pro y la familia de consolas Xbox One de Microsoft, incluida Xbox One X.

Spyro Reignited Trilogy presenta a los jugadores una colección completamente remasterizada de la trilogía original de Spyro que

forjó el fenómeno: Spyro the Dragon, Spyro 2: Ripto's Rage! y Spyro: Year of the Dragon. Spyro Reignited Trilogy ya se encuentra disponible para su reserva.

Para celebrar el 20º aniversario de Spyro, Activision Publishing, una propiedad subsidiaria de Activision Blizzard, prepara su regreso en el mes de septiembre.

Haciendo referencia a los orígenes de Spyro, a partir del lunes 9 de abril los jugadores de Crash Bandicoot N. Sane Trilogy de PlayStation 4 en

podrán introducir el mítico código (↑ ↑ ↓ ↓ ← → ← → cuadrado) en la pantalla de inicio de Crash Bandicoot 3: Warped, para ver el tráiler de Spyro Reignited Trilogy.

Rediseñado desde cero por los desarrolladores de Toys for Bob, Spyro Reignited Trilogy cuenta con la divertida y nostálgica jugabilidad que los fans recuerdan en sus más de 100 niveles, incluyendo recompensas mejoradas, a Spyro y a su pandilla de dragones chiflados y otros bobalicones (incluyendo la libélula Sparx, Hunter, Sheila, Agent 9 y Sgt. Byrd) y a muchos otros.

La trilogía saldrá a la venta el próximo 21 de septiembre.