VIDEOJUEGOS | God of War entra en fase Gold

Sony ha anunciado hoy que God of War, el esperado título de Santa Monica Studio que llegará en exclusiva a PlayStation4 el próximo 20 de abril, ha entrado ya en fase Gold, lo que significa que su proceso de desarrollo está completamente terminado.

En palabras de Cory Barlog, director creativo del estudio: "Completar un juego es uno de los hitos más importantes para cualquier título. Bueno, en realidad es uno de los dos más importantes: por un lado, recibir la aprobación, que permite iniciar la fase de desarrollo real del título y, por otro, completar el juego. Este último permite al equipo y, sobre todo, al mundo, saber que el proceso de desarrollo está prácticamente finalizado y solo queda la parte de fabricación y distribución. Ha sido un viaje largo y agotador repleto de risas, discusiones y una buena dosis de miedo aliñado con una pizca de duda".

"Ha sido lo más maravilloso y escalofriante que he hecho nunca y puedo decir, sin lugar a dudas, que nunca hubiese sido posible sin el apoyo incondicional de Sony y el trabajo incansable del increíble equipo de Santa Monica Studio. Hemos pasado por muchas cosas juntos y no cambiaría ni una sola de ellas. Y puesto que se trata de una historia de padres e hijos, me gustaría darle las gracias a mi padre, James Barlog, toda una fuente de inspiración y un gran escritor, que me inculcó el deseo de crear y la fortaleza para superar todas las dificultades asociadas a esta vocación. El 20 de abril se acerca a pasos agigantados y creo que expreso la opinión de todo el equipo al afirmar que me muero de ganas de que todos los jugadores prueben el juego. Gracias a todos por el apoyo que le dais a un sector que me permite prolongar mi infancia de forma indefinida y ganarme la vida narrando historias", añadió.

La emocionante reinvención de God of War trasladará al jugador esta vez a los lejanos e indómitos bosques, montañas y reinos de la tradición nórdica, donde un nuevo Kratos, protector y consejero de su joven hijo Atreus, tratará de ganarse su respeto controlando la ira que ha dominado su vida durante tanto tiempo. Consciente del oscuro legado que transmitirá a su estirpe, Kratos intentará enmendar las equivocaciones y los horrores de su pasado mientras se enfrenta con Atreus a nuevos desafíos, peligros, criaturas y dioses.