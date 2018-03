España continúa siendo un país amenazado por la sequía. El 73% del agua urbana es de uso doméstico. Además, el consumo de los hogares ha ido subiendo hasta alcanzar los 139 litros por habitante y día.

Así, España continúa siendo un país amenazado por la sequía a pesar de las recientes lluvias invernales. En el Día Mundial del Agua, te proponemos cinco consejos con los ahorrar en el consumo de agua:

1. Sustituir las instalaciones si la reforma incluye baños y cocinas

Una vez que se hayan sustituido los revestimientos y los equipos sanitarios, el encarecimiento que supone sustituir la instalación de fontanería, saneamiento y climatización no es excesivo en relación al riesgo que se evita.

2. Poner grifos monomando con dispositivo de apertura en dos fases

Proporcionan dos niveles de presión en función de las necesidades y disponen de un dispositivo de apertura en frío que evita que salga agua caliente cuando la palanca está en la posición central.

3. Instalar griferías termostáticas

No sólo son óptimas para regular la temperatura y no dañar las pieles más sensibles, sino que se recomiendan para ahorrar energía y no consumir más agua de la necesaria.

4. Instalar descalcificadores de agua

Se instalan en la entrada del agua de la vivienda y, en general, son muy eficaces. Los distintos equipos varían en relación a sus consumos de agua, sal y energía, aspecto a considerar en su elección para conseguir un mayor ahorro y reducción del impacto ambiental.

5. Colocar aireadores

La instalación de aireadores en las griferías se trata de una buena solución para ahorrar agua, puesto que se consigue mayor presión con menos cantidad, logrando un buen caudal sin necesidad de abrir el grifo en su totalidad.