Las razones por las que el negro se ha convertido en tendencia para tus uñas

¿Por qué el negro?

Maribi Arnedo, de la firma sudafricana Bio Sculpture, atribuye al negro unas características especiales que no todos los colores poseen: "El negro denota ya de por sí un carácter y personalidad detrás de aquellas mujeres que se atrevan con él, al mismo tiempo les hace muy femeninas, para nada es un tono agresivo o demasiado radical para lucir en nuestras uñas. Es elegante y atrevido, nosotras proponemos Liquorice y Starry Night, el segundo con un punto glitter que queda perfecto en fiestas o eventos con un clutch, por ejemplo blanco".

Lejos de la estética dark, punk o gótica

Si una ventaja tiene el color negro sobre otros, es la de ser capaz de combinar prácticamente con todo: "Nosotras lo vemos diariamente en la calle y en clientas de cualquiera de nuestros dos salones, si bien hay quiénes prefieren mezclarlo y restarle importancia con otros colores o como parte de un nail art, añadiendo líneas o lunares blancos, brillo alternando mates, con corazones, medias uñas, etc..." - nos dice Dauri Jerez, de los centros Look & Care, que hace hincapié además, en no relacionarlo con determinadas estéticas exclusivamente: "Hay muchas mujeres ejecutivas que optan por el negro en sus uñas, al igual que para fiestas con vestidos de distintos colores, es una cuestión de gustos y de saber elegir aquel color que mejor nos siente en cada momento, sin ningún tipo de prejuicios".