VIDEOJUEGOS | Vuelve Lara Croft en Shadow of the Tomb Raider

Square Enix ha anunciado que Shadow of the Tomb Raider estará disponible dentro de seis meses para Xbox

One incluyendo Xbox One X, PlayStation4 y Windows PC/Steam.

Este título verá la luz para todas estas plataformas simultáneamente el 14 de septiembre de 2018. Shadow of the Tomb Raider será revelado al mundo el 27 de abril de 2018.

Los fans de todo el mundo podrán visitar www.TombRaider.com para disfrutar de la oportunidad de jugar al juego

y conocer a sus desarrolladores en uno de los tres exclusivos eventos.

La serie TOMB RAIDER ha vendido más de 63 millones de copias en todo el mundo. El juego original inspiró una de las adaptaciones cinematográficas de más éxito de la historia, y el renacer de 2013 originó un nuevo éxito con una película que recrea su seña de identidad de estilo de juego de acción y supervivencia.

Su protagonista, Lara Croft lleva siendo un icono mundial moderno durante dos décadas. La última entrega de la célebre serie de videojuegos, Rise of the Tomb Raider ha recibido más de 100 nominaciones y premios y es uno de los juegos mejor valorados. Todo esto convierte una vez más a TOMB RAIDER en un referente para la acción y la aventura.