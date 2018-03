Activision hará una presentación mundial el 17 de mayo para dar a conocer más detalles del juego a la comunidad. Este será el cuarto juego de la franquicia Black Ops y promete revolucionar el mundo de los shooters.

El día 12 de octubre se pondrá a la venta el videojuego para Playstation 4, Xbox One y PC.

Forget what you know.

Call of Duty® #BlackOps4

Community Reveal Event: May 17, 2018

Global Launch: October 12, 2018 pic.twitter.com/C4lMdo0A7c