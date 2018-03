Miriam Marcet: transitar por este personaje en "La piel escrita" ha sido un auténtico viaje

La piel escrita es un montaje teatral que habla de la lucha por ser uno mismo y de lo que a veces cuesta hacerlo. La protagonista es una mujer transexual, interpretada por la actriz Miriam Marcet, que se dirige al público contando su historia, el proceso de cambio, sus amores y desvelos, sus sueños y también sus miedos. Un trabajo muy íntimo e intenso que se mueve entre la luz y la oscuridad, entre el miedo y la reflexión. En la Sala Intemperie Teatro de martes a jueves a las 20:15 horas



P: Hablando de La Piel escrita, tenemos un personaje que despierta en la camilla de una tanatorio.



R: Ella va intentado aferrarse a su historia a las cosas que le han hecho vivir.



P: Por otro lado presiente la llegada de los amigos del que fuera su última pareja



R: Si, todos muy jovencitos, casi adolescentes. Estos chicos representan una parte del desconocimiento y del miedo que nos da lo desconocido y como reaccionamos con el desprecio por protegernos. Estos chicos hacen una excursión al tanatorio para descubrir si esta mujer es "una mujer de verdad".



P: ¿Ha sido un personaje especial?



R: Si, es un personaje al que he cogido mucho cariño, porque transitar por aquí ha sido un viaje muy intenso y muy personal. Cada uno de nosotros debemos hacer un viaje hacia nuestro interior, para ver quien somos realmente, estamos cubiertos por máscaras.



P: Cómo ha sido el trabajo para preparar el personaje?



R: Ha sido muy curioso porque cuando me propusieron hacer este trabajo, yo compartía piso con un amigo mío que estaba viviendo el tránsito de mujer a hombre, además con una hija que estaba acostumbrada a su madre. He vivido el proceso a su lado, las operaciones, las hormonas, el momento social, etc. y me ha asesorado mucho para entrar en la piel de este personaje. Es un momento muy duro, porque el exterior nos da la mirada de lo que somos. La sociedad señala a colectivos determinados y es muy difícil salir de ahí.



P: Un trabajo que impacta e invita a la reflexión. Merece la pena poner encima de la mesa la situación de estas personas que pasan por momentos muy difíciles



R: Cada uno debemos tener una mirada hacia dentro de nosotros mismos. Cada uno tenemos un recorrido como personas hacia dentro, una mirada sobre nosotros mismos también para aceptarnos. Tenemos nuestras máscaras y cuando te las quitas hay veces que no es fácil que te acepte el entorno social, los amigos e incluso la familia.



P: Estás en la Sala Intemperie Teatro, con el público muy cerca.



R: La verdad es que la gente se emociona mucho y hay veces que salen llorando de la sala. Estoy muy contenta porque el espectador hace un viaje acompañando al personaje



LA PIEL ESCRITA

Autor: Manel Bonany / Director: Manel Dueso

Intérprete: Miriam Marcet

Sala Intemperie Teatro / De martes a jueves a las 20:15 horas